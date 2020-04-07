مصدر حكومي : مد قرار حظر الحركة خلال ساعات.. وتوجه لنفس المواعيد وتيسيرات أكثر

اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم موقف القرار الجديد بشأن حظر التجوال وكافة التفاصيل الخاصة به .

قال مصدر حكومي لجريدة “المال” إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد ناقشت خلال اجتماعها اليوم موقف القرار الجديد بشأن حظر التحرك وكافة التفاصيل الخاصة به .

وأضاف المصدر أن القرار سيصدر خلال ساعات، وقد يصدر مساء اليوم أو صباح الغد، حيث أن مدة القرار السابق تمتد حتى الأربعاء.

وأوضح أن قرار حظر التحرك الجاري الذي أصدره رئيس الوزراء الثلاثاء قبل الماضي يسري حتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم غد الأربعاء، وحتى ذلك الحين يتاح إصدار قرار الحكومة.

وكشف أن التوجه في قرار الحظر هو أن يتم مده بنفس المواعيد مع منح تسهيلات أكبر لعدم وقف عجلة الاقتصاد والحفاظ على موارد رزق المواطنين.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وحضر فيها وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وفي بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجدة، التى تم استعراضها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم ،والتى شملت توضيحا لدور العناصر والمعدات والأطقم

المتخصصة التابعة للقوات المسلحة التى تقوم بمكافحة انتشار الفيروس بالتعاون مع القطاع المدنى بالدولة.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالإمكانات التي تمتلكها القوات المسلحة، باعتبارها درع مصر وحصنها الآمن، فى مواجهة أى أخطار من الممكن أن تهدد سلامة وصحة المواطنين المصريين.

وأشاد بالإمكانات التى تمتلكها وزارة الداخلية فى القطاع الطبى،ودورها الأساسي فى حماية الأمن الداخلي مشيرا إلى أنه يتم تطويع تلك الإمكانات جميعاً لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.