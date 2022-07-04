مصدر حكومي سابق: طرح سرعات إنترنت غير محدود فى مصر مرهون بالمنافسة بين المشغلين

قال مصدر حكومي سابق رفيع المستوي في قطاع الاتصالات ، إن فكرة طرح سرعات إنترنت غير محدود فى مصر للمستخدمين مرهونة بفتح التنافس بين جميع المشغلين للمشاركة في عمليات تطوير خدمات البنية التحتية تزامنا مع استبدال الكابلات النحاسية بشبكة أسلاك الفايبر

وأكد المصدر في تصريحات لـ “المال” أن المنافسة ستسهم فى تقليل سعر خدمة الانترنت للمستهلكين في مصر على غرار تجارب دول العالم ، معتبرا أن دخول اكثر من مشغل للمحمول في عمليات البنية التحتية، سوف يسهم في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين في مصر.

جاء ذلك ردا على الحملة التى دشنها عدد من مغردى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» وتصدر هاشتاج «إنترنت غير محدود فى مصر» لليوم الثالث على التوالي وطالب خلاله المستخدمين بإلغاء نظام الباقات المرتبطة بعدد «جيجات» وسرعات محددة على حسب المبلغ المدفوع، وتفعيل نظام الباقات غير المحدودة أسوة بباقى دول العالم.

يشار إلي أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيا و 83 عالميا فى متوسط سرعة خدمة الأنترنت الثابت على مؤشر سبيد تيسيت خلال شهر مايو الماضي مسجلة 41.06 ميجابت