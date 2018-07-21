مصدر حكومي: زيادة أسعار غاز المنازل لن تخفض فاتورة دعم الوقود

· القرار مكمل لإجراءات برنامج ترشيد الدعم المعلن عنهنسمة بيومىقال مصدر حكومى إن الزيادة التى أقرتها الحكومة اليوم على أسعار الغاز الطبيعى للقطاع المنزلى، والمحال التجارية، لن تخفض فاتورة دعم الوقود والغاز المقررة للعام المالى الجارى بواقع 89 مليار جنيه.وقد قرر مجلس الوزراء، اليوم

· القرار مكمل لإجراءات برنامج ترشيد الدعم المعلن عنه



نسمة بيومى



قال مصدر حكومى إن الزيادة التى أقرتها الحكومة اليوم على أسعار الغاز الطبيعى للقطاع المنزلى، والمحال التجارية، لن تخفض فاتورة دعم الوقود والغاز المقررة للعام المالى الجارى بواقع 89 مليار جنيه.

وقد قرر مجلس الوزراء، اليوم السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس.

وتابع المصدر: الحكومة حددت موازنة دعم الوقود والغاز الطبيعى للعام المالى الجارى، مع أخذها فى الاعتبار الزيادة التى أقرتها اليوم على أسعار غاز المنازل والمحال التجارية.

وحددت الحكومة 89 مليار جنيه لدعم الوقود والغاز الطبيعى خلال العام المالى الجارى، مقابل نحو 125 مليار جنيه تمثل فاتورة الدعم الفعلية للعام المالى الماضى.

ورفعت الحكومة منتصف شهر يونيو الماضي أسعار الوقود وغاز السيارات، بنسب تراوحت بين 35 إلى 87%، مستهدفة بذلك تحقيق وفر 50 مليار جنيه من فاتورة دعم العام المالى الجارى، والتى كان من المفترض لها أن تلامس حاجز الـ140 مليار جنيه “دون الزيادات الأخيرة”.

ولفت المصدر إلى أن الإجراء الذى تم الإعلان عنه اليوم، هو مكمل لسلسلة مراحل برنامج ترشيد دعم الوقود، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، لإقراض مصر 12 مليار دولار.

ويتضمن برنامج الحكومة ممثلة فى وزارة البترول لترشيد دعم الوقود، تحريك الأسعار على 5 مراحل “سنوات”، انتهت من 4 منها ومن المرتقب أن يتم تطبيق آخر زيادة فى أسعار الوقود ومشتقاته العام المقبل.

وبدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحركت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيه الجارى من 2018.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.3 مليون مسكن العام الحالى بناء على تكليفات مباشرة لها من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي.

ووفقا لقرار اليوم ارتفعت قيمة متر الغاز فى الشريحة الأولى، التى تستهلك من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا إلى 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب القرار ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3 %، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.