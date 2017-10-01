مصدر حكومي: دخول القمح البريطاني مرتبط بالسعر الأفضل

كتب- خالد بدر الدين ومحمد مجدى:قال مصدر حكومي لـ"المال"، إن دخول بريطانيا في سوق الأقماح الموردة إلي مصر عبر المناقصات التي يتم طرحها من قِبل هيئة السلع التموينية، مرتبط بالسعر المعلن في البورصات العالمية، وليس بالاجتماعات المغلقة، مؤكداً أن "لندن" معتمدة بالفعل لدي الهيئة، ولكن يتم شراء الأقماح

كتب- خالد بدر الدين ومحمد مجدى:



قال مصدر حكومي لـ”المال”، إن دخول بريطانيا في سوق الأقماح الموردة إلي مصر عبر المناقصات التي يتم طرحها من قِبل هيئة السلع التموينية، مرتبط بالسعر المعلن في البورصات العالمية، وليس بالاجتماعات المغلقة، مؤكداً أن “لندن” معتمدة بالفعل لدي الهيئة، ولكن يتم شراء الأقماح من خلال أفضل سعر تم الإعلان عنه.

وأوضح المصدر، أن من حق القطاع الخاص استيراد الأقماح من أي جهة مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة للمواصفات القياسية لاستيراد الأقماح، مشيراً إلي أن أن روسيا، رومانيا، أوكرانيا، فرنسا، والأرجنتين من أكبر الدول التي يتم استيراد الأقماح منها.

وكان المجلس البريطانى لتنمية الزراعة والبساتين AHDB، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضى، أن شركات القمح ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى مصر، أكبر مستوردة للقمح فى العالم، لتلبية احتياجاتها.

وذكرت وكالة بلومبرج أن بريطانيا التى يتوافر لديها فائض ضخم من محصول القمح، وتصدر 80 % منه عادة لدول الاتحاد الأوروبى، قد لا تتمكن من ذلك مع تزايد الخلافات حول كيفية خروجها منه وتحديد العلاقات التجارية بينهما.

وكان مجلس AHDB، قد أكد أن وفدًا بريطانيا زار مصر مع نهاية الأسبوع الماضى، واجتمع فى القاهرة مع ممثلى 4 شركات خاصة و3 حكومية تهيمن على 70 % إلى 80 % من واردات القمح لإقناعهم بجودة الدقيق البريطانى المشهور فى صناعة المخبوزات الأوروبية، والذى تعانى مصر من نقص فى المعروض منه.

ورغم أن مصر – التى تستورد حوالى 70 % من احتياجاتها من القمح من روسيا ودول بحر البلطيق والباقى من فرنسا وألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها – تحتاج لحوالى 11 مليون طن من القمح سنويا، إلا أنها لم تستورد من قبل من بريطانيا التى كانت تصدر عادة الفائض منه لدول الاتحاد الأوروبى.

من جهة أخرى يتوقع مجلس الحبوب العالمى IGC أن يبلغ إنتاج مصر من القمح فى موسم 2017 – 2018 حوالى 8.5 مليون طن وهو نفس إنتاج الموسم الماضى وأن تستورد حوالى 12.1 مليون طن بالمقارنة مع 11.6 مليون طن فى موسم 2016 – 2017.



وتؤكد دوريت كوهين، خبيرة أسواق القمح بوحدة ترويج صادرات الحبوب بمجلس AHDB صعوبة تصدير المحصول لمصر لأن حوالى 60% من الواردات تهيمن عليها الهيئة العامة للسلع التموينية، و40% لشركات القطاع الخاص.

وترى كوهين أن الشركات متعددة الجنسيات يجب أن تستحوذ على حصة كبيرة من استيراد القمح فى مصر، مثل الكيانات القليلة الموجودة حاليا ومنها تويبفير وكارجيل، وسيتم تحقيق ذلك مع ثبات إنتاجه فى مصر في ظل النمو السريع للسكان الذين سيحتاجون إلى استيراد المزيد منه.

يشار إلي أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، تعتمد 13 دولة كمناشئ لاستيراد الأقماح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها، أو من خلال الأمر المباشر، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وأوكرانيا، وروسيا، ورومانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، والمملكة المتحدة البريطانية، وبولندا، وكازاخستان، وبلغاريا.