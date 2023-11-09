مصدر حكومي :«تنظيم الاتصالات» يبدأ فحص أنظمة فوري للتأكد من كفاءتها الأمنية

قال مصدر حكومي في قطاع الاتصالات إن جهاز تنظيم الاتصالات يعكف حاليا علي التنسيق مع مسئولي قطاع التكنولوجيا داخل شركة فوري لحلول المدفوعات للتاكد من حقيقة تعرضها لهجمة سيبرانية من عدمه خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات ل« المال» أن مركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي في جهاز تنظيم الاتصالات يجري حاليا مع فوري أعمال الفحوصات والاختبارات المتقدمة للتأكد من تعرض الشركة لهجمة سيبرانية من عدمه مبينا أن تلك الجهات ستعمل على إصدار بيانات تفصيلية توضح حقيقة ما تعرضت له الشركة اليوم الخميس.

وأضاف أنه يصعب في الوقت الراهن الإدلاء بمعلومات تقنية دقيقة عن ما واجهته فوري، مبينا أن الجهات المعنية لديها خبرات كافية لمساعدة الشركة علي زيادة درجة تأمين منصاتها الرقمية.