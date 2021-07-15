مصدر حكومي بقطاع البترول : ملفات حيوية على مائدة «تنظيم الغاز» فى الاجتماع المقبل

أكد مسئول حكومى فى قطاع البترول أن الفترة الراهنة تشهد نشاطًا ملحوظًا من قِبل الشركات العاملة فى توزيع ونقل الغاز الطبيعى، ولا سيما مع التوسعات المستهدفة للحكومة بنشر استخدام الغاز بجميع المناطق البعيدة عن الشبكة القومية. وقال إن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز له دور فعال فى تنظيم هذه السوق وكل الأنشطة داخلها، وحماية المستهلكين، ومنح تراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة داخل تلك المنظومة، وحساب التعريفات والرسوم الخاصة باستغلال الشبكة القومية، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية وغيرها من المهامّ الحيوية.

ولفت، فى تصريحات، لجريدة «المال»، إلى أنه من المرتقب عقد اجتماع جديد لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد عيد الأضحى «خلال الربع الثالث من العام الحالي»؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة بالمنظومة.

على صعيد آخر قال المسئول إنه حتى الآن لم تتقدم أية شركة بطلب رسمى إلى الجهاز لاقتحام منظومة تجارة الغاز بالسوق المحلية.

كانت شركات أجنبية عاملة فى قطاع البترول المصرى، ومن بينها «شل الهولندية»، قد أعلنت تفكيرها ورغبتها ودراستها اقتحام سوق تجارة الغاز الطبيعى فى مصر عبر استيراده من الخارج وتسويقه محليًّا للعملاء الراغبين فى ذلك، تحت إشراف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وأشار المسئول إلى أن وجود فائض بمعروض مصر من الغاز الطبيعى، وكميات إنتاجية تكفى لتلبية كل القطاعات المنزلية والصناعية وغيرها، قد يكون السبب وراء عدم اقتحام الشركات منظومة التجارة حتى الآن.

وأكد أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» هى الكيان والمسئول الأول عن توريد وبيع الغاز بالسوق المحلية.

وحقق جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أعمالًا إيجابية ملحوظة منذ تأسيسه على صعيد تشجيع الاستثمار فى أنشطة سوق الغاز مثل أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المُسال وأية أعمال متعلقة بها.

كما كان للجهاز دور فى تسوية كل النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبه داخل مصر، وزيادة القدرة التنافسية وضمان أن يتمكن جميع المستهلكين من شراء الطاقة بأسعار معقولة والعديد من الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى مُدد وجيزة بالمقارنة مع حجم الاستفادة منها.

على الجانب الآخر أوضح المسئول أن الجهاز حريص على الاتصال بالأجهزة المماثلة بمختلف دول العالم التى سبقت مصر فى مجال تنظيم سوق الغاز للاستفادة من تجاربها للتحول نحو سوق غاز تنافسية.

لقاء مع الجانب الأردنى لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وعقد الورش

وضرب مثالًا بجهاز تنظيم سوق الغاز الأردنى ،والذى تم عقد لقاء معه مؤخرا عبر تقنية «الفيديوكونفرانس» للاطلاع على كل تطورات عمل الجهازين، ودعم التعاون بينهما وبحث إمكانية عقد الورش وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز قام مؤخرًا بتوقيع بروتوكولات تعاون مشتركة محلية ودولية، أهمها مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز تنظيم الاتصالات ومرفق الكهرباء، فضلا عن جهاز تنظيم الطاقة الفرنسى.

كان مجلس النواب قد أقر خلال عام 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، وفى فبراير عام 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج.

نسمة بيومى