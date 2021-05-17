مصدر حكومي: استلام الشحنة «20» من معدات مشروع تكنولوجيا الأخشاب

علمت «المال» من مصدر حكومى فى قطاع البترول أن شركة تكنولوجيا الأخشاب تسلمت حتى الآن 20 شحنة من واردات الآلات والمعدات المتعاقد على توريدها من شركة «سيمبل كامب» الألمانية لصالح مشروعها بالبحيرة.

ويتضمن مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب إنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب «إم دى إف» بطاقة تصل إلى 205 آلاف متر مربع سنوياً بمدينة إدكو بالبحيرة، باستثمارات تقدر بنحو 217 مليون يورو، وهو أول مصنع لإنتاجها باستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.

وأوضح المصدر أنه متبقى شحنة واحدة من إجمالى المتعاقد عليه ستصل خلال الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن جريدة «المال» انفردت الشهر الماضى بخير يكشف عن قيمة شحنات المعدات والآلات الخاصة بمشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب والتى وردتها شركة «سيمبل كامب» الألمانية بحوالى 57 مليون يورو.

ولفت المصدر إلى أن الشركة الألمانية قامت بتوريد كامل شحنات الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع فى وقت قياسى منذ التعاقد.

وتتوزع الاستثمارات الإجمالية لمشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب بين قرض تبلغ قيمته 150مليون يورو، بجانب ما سيتم تدبيره ذاتيا عبر قطاع البترول بمساهمة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، و«سيدبك» و«بتروجت»، ويقود بنك القاهرة تحالفا مصرفيا مع بنكى الأهلى ومصر لتدبير القرض المطلوب.

وأوضح المصدر أنه تم سداد مقابل شحنات الآلات والمعدات التى تم توريدها من شركة «سيمبل كامب» لصالح المشروع من خلال القرض المعبرى الذى حصلت عليه شركة تكنولوجيا الأخشاب من البنوك الممولة للمشروع العام الماضى.

وانفردت «المال» فى يوليو الماضى بنشر موافقة بنك القاهرة على تدبير قرض معبرى بقيمة 66 مليون يورو لصالح مشروع الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، من القرض الأساسى الخاص بمشروعها، لسداد قيمة الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع، بجانب دفعة لشركة بتروجت مقاول التنفيذ.

«سيمبل كامب» الألمانية تتسلم آخر دفعة الشهر الجارى

وقال إن «سيمبل كامب» ستتسلم آخر دفعة من مستحقاتها مع توريد الشحنة الأخيرة من المعدات والآلات.

على صعيد تطورات توقيع عقد تخصيص المشروع مع محافظة البحيرة، أكد المصدر أن الشركة تأمل فى توقيع العقد فى أقرب وقت.

كان المصدر قال – فى تصريحاته لـ «المال» الشهر الماضى – إنه رغم جدوى ومساهمة القرض المعبرى فى التعجيل بخطوات تنفيذ المشروع فإنه لابد من الإسراع فى الحصول على باقى قيمة القرض للوفاء بباقى الالتزامات.

ولفت إلى أن شركة بتروجت أنجزت أعمالا كبيرة على أرض المشروع فى وقت قياسى، فيما يخص إرساء القواعد الخرسانية وإنشاء عدة مبان للإدارة والأمن الصناعى.

يذكر أن تعاقدات إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة وقعت بين المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، وبتروجت المقاول العام للمشروع، و«سيمبل كامب»، خلال معرض «إيجبس 2020».

وأوضح وزير البترول طارق الملا، آنذاك، أن المشروع من أهم المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها ضمن خطتها للتوسع فى صناعة البتروكيماويات، والتى تسهم فى توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات فى السوق المحلية.