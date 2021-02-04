مصدر حكومى: 3 محاور رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار

من ضمنها زيادة واردات الخام العربية

قال مصدر حكومى فى قطاع البترول إن الفترة الراهنة تشهد تكثيف العمل على 3 محاور رئيسية لزيادة قدرات معامل التكرير المصرية، تمهيدا للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.

وأشار المصدر إلى أن قطاع البترول يعمل على عدة محاور لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى، حيث تم الاتفاق على زيادة كميات الخام الواردة لمصر من عدة دول عربية .

وتستورد مصر الخام من دول الكويت والعراق والسعودية عبر تعاقدات مبرمة منذ سنوات، وتجدد بشكل منتظم.

وتابع المصدر : “بخلاف زيادة واردات البترول، فإنه جار تكثيف العمل فى تنفيذ مشروعات إنشاء معامل التكرير الجديدة وتشغيلها على غرار مسطرد، وأخيرا تحديث المعامل القائمة والعاملة بوحدات متطورة ترفع الكفاءة والإنتاج .

قاربنا على افتتاح مشروع «ccr» بشركة أسيوط

وأشار إلى أنه من المرتقب افتتاح مشروع “ccr ” بشركة أسيوط لتكرير البترول قريبا .

ويستهدف المشروع زيادة معدلات إنتاج البنزين محليا، مما يخفض فاتورة وكمياته المستوردة من الخارج.

يشار إلى أن وزير البترول أكد مطلع العام الجارى على أن مصافى التكرير لها دور مهم فى تلبية وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية .

وقال إن إستراتيجية الوزارة تضع فى قائمة أولوياتها الاستمرار فى تحديث وتطوير المصافى واستخدام أحدث التقنيات، فضلاً عن تنفيذ مصافى تكرير ومشروعات جديدة، بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط والسويس جار تنفيذها باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار.

ووجه وزير البترول بالإسراع فى الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمى الشامل لإدارة مصافى التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية .

وعلى صعيد آخر، ووفقا لتقرير حديث صادر عن البترول فقد ارتفع حجم كميات الخام التى تمت معالجتها وتكريرها بالمعامل خلال العام الماضى، بنسبة تجاوزت %13.

وبلغت كميات الخام التى تم تكريرها بالمعامل العام الماضى نحو 30 مليون طن مقابل 26.4 مليون طن العام السابق عليه، بزيادة 3.6 مليون طن.

وأشار المصدر إلى أن مشروعات التكرير الجديدة تعتمد بالأساس على استغلال المازوت منخفض القيمة وتحويله إلى مشتقات بترولية عالية الجودة، وتوريدها للسوق المحلية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى مشروع تكرير مسطرد، الذى يعد واحدا من كبرى مشروعات التكرير فى مصر.