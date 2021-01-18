مصدر حكومى : وصول الشحنة الثالثة من معدات مشروع تكنولوجيا الأخشاب

كشف مسئول حكومى بقطاع البترول عن وصول الشحنة الثالثة من شحنات المعدات والالات الخاصة بمشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب.

ولفت إلى أنه تم توريد تلك الآلات والمعدات من قبل شركة سيمبل كامب الألمانية ،وتم وصول اول شحنتين ديسمبر الماضى بينما وصلت الثالثة منذ أيام.

جهود لتوقيع عقد تخصيص الموقع مع محافظة البحيرة فى أقرب وقت ممكن

ويتضمن مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب إنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب «إم دى إف»، بطاقة تصل إلى 205 آلاف متر مربع سنويًا، بمدينة إدكو بالبحيرة، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 217 مليون يورو، وهو أول مصنع يستخدم قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.

ونشرت المال خبرا منذ أيام يفيد بتوقيع شركة تكنولوجيا الأخشاب النسخة النهائية من تعاقد /إتفاق القرض الخاص بمشروعها بمحافظة البحيرة ،بقيمة 152 مليون يورو.

ويقود بنك القاهرة تحالفًا مصرفيًا مع «الأهلى» و«مصر» لتدبير قرض بقيمة 152 مليون يورو، لصالح تنفيذ مشروع تكنولوجيا الأخشاب الجديد. طارق الملا وزير البترول

وقال المسئول إن وصول عدة شحنات من المعدات والالات الخاصة بالمشروع، فضلا عن توقيع النسخة النهائية من إتفاق القرض ،تمثل خطوات وتحركات إيجابية نحو المشروع فى وقت زمنى قصير.

ورجح المسئول قرب توقيع عقد التخصيص لموقع المشروع مع محافظة البحيرة.

وقال إن الفترة الحالية تشهد استكمال باقى الإجراءات والخطوات الخاصة بما قبل التوقيع النهائى من قبل المحافظة.

يُذكر أن تعاقدات إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة تم توقيعها بين المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، وبتروجت المقاول العام للمشروع، و«سيمبل كامب»، خلال معرض «إيجبس 2020» فى فبراير الماضى.

وأوضح وزير البترول طارق الملا، آنذاك، أن إنتاج الألواح الخشبية يعد من أهم المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها ضمن خطتها للتوسع فى صناعة البتروكيماويات، والتى تسهم فى توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات فى السوق

وقال المسئول إن توقيع نسخة الاتفاق النهائى مع البنوك المانحة للقرض سيتبعه سحب العديد من الدفعات المرتقبة لتنفيذ المشروع الجديد الفترة القادمة ،وذلك عقب توقيع عقد تخصيص موقع المشروع رسميا مع المحافظة فى أقرب وقت ممكن.

وانفردت «المال» فى يوليو الماضى بخبر يكشف عن موافقة بنك القاهرة على تدبير قرض معبرى بقيمة 66 مليون يورو لصالح مشروع الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، من القرض الأساسى الخاص بمشروعها.

واستغلت الشركة القرض المعبرى فى فتح اعتماد لصالح «سيمبل كامب» الألمانية بنسبة %75 تقريبًا من قيمة تعاقدها لتوريد الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع، فضلًا عن تسديد نسبة من قيمة التعاقد مع شركة «بتروجت».