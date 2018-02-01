مصدر حكومى: لا تفكير في تحريك أسعار الوقود إلا بعد انتخابات الرئاسة

مها أبوودنأكد مصدر حكومى رفيع المستوى في تصريحات لـ"المال"، أن الحكومة لن تفكر فى تحريك أسعار الوقود إلا بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، لحاجتها إلى استقرار الشارع خلال تلك الفترة. وتداولت أنباء منذ عدة ساعات عن نية الحكومة لإجراء تحريك فى أسعار الوقود اليوم، وهو ما نفته وزارة البترو

مها أبوودن





أكد مصدر حكومى رفيع المستوى في تصريحات لـ”المال”، أن الحكومة لن تفكر فى تحريك أسعار الوقود إلا بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، لحاجتها إلى استقرار الشارع خلال تلك الفترة.



وتداولت أنباء منذ عدة ساعات عن نية الحكومة لإجراء تحريك فى أسعار الوقود اليوم، وهو ما نفته وزارة البترول فى بيان رسمى منذ قليل





ويدعم اتجاه الحكومة لتأجيل زيادات أسعار الوقود، استقرار الأوضاع فيما يخص هذا الملف، إلا من بعض الزيادات التى طالت أسعار البترول عالميا خلال الأسابيع القليلة الماضية عند المقدرات المحسوبة بالموازنة العامة للدولة هذا العام.





وكانت وزارة البترول طالبت المواطنين لعدم القلق حيال ما يردده البعض مستهدفين إحداث حالة من القلق والبلبلة، مؤكدا توافر المنتجات البترولية المتنوعة بمنافذ التسويق كافة وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا.





وتجرى الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.



