اقتصاد وأسواق

مصدر حكومى: فحص شحنات من القمح الهندى

بعد تقدمها بطلب إلى «الزراعة» للإنضمام لقائمة الموردين
محمد مجدي 12:01 م, الأربعاء, 29 يناير 20 12:01 م, الأربعاء, 29 يناير 20

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أكد مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم استلام شحنات من القمح الهندى لفحصها بمعرفة اللجنة المختصة، بعد تقديم طلب من موردى الأقماح الهندية إلى وزارة الزراعة بشأن انضمامهم إلى قائمة موردى الأقماح لمصر.

كان رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة قال- فى تصريحات صحفية- إن مصر تدرس إضافة القمح الهندى كمنشأ مقبول لمناقصاتها الدولية للاستيراد، موضحَا أن مصر أكبر مستورد فى العالم للقمح، لن تتأثر إذا تراجع قمح أى دولة فى السوق بسبب تنوع قائمتها من المناشئ المقبولة.

وأضاف المصدر- فى تصريحات لـ “المال”- أن عرض الدنمارك بالانضمام للمناشئ المعتمدة لدى مصر، تم رفضه نتيجة عدم مطابقة مواصفات القمح الخاصة بهم بالمواصفات القياسية المصرية لاستيراد الأقماح من الخارج. يذكر أن 15 دولة معتمدة لدى هيئة السلع التموينية لاستيراد الأقماح وهى أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان.

وتعد أكبر 4 دول يتم استيراد الأقماح منها خلال طرح المناقصات العالمية هى روسيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وفرنسا.

ويقترب إنتاج مصر من الأقماح من 9 ملايين طن سنويًّا، مقابل إجمالى استهلاك يتجاوز 14 مليون طن، بينما تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء نحو 3 ملايين طن من الأقماح من قبل المزارعين، وتقوم بتوفير نحو 5 ملايين طن عبر مناقصات الاستيراد لإنتاج الخبز المدعم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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