مصدر حكومى: زيادة أسعار الوقود لن تخفض دعم العام الجديد

قيمتها كانت ستتراوح بين 140 الى 150 مليار جنيه دون الارتفاعات الأخيرة نسمة بيومى قال مصدر حكومى بارز، إن الزيادة التى أقرتها الحكومة صباح اليوم على أسعار المشتقات البترولية لن تخفض قيمة دعم الوقود ومشتقاته المعلن عنها للعام المالى الجديد،والبالغة 110 مليارات جنيه.



ورصدت الحكومة نحو 110 مليارات جنيه لدعم الوقود ومشتقاته فى موازنة العام المالى الجديد،مقابل 35 مليارا مرصودة للعام المالى 2016/2017.



وأوضح المصدر فى تصريحات لـ”المال” أن فاتورة دعم المشتقات البترولية للعام المالى 2017/2018 كانت ستتراوح بين 140 الى 150 مليار جنيه،فى حال لم يتم تحريك أسعار المشتقات البترولية صباح اليوم.



ولفت الى أن تحديدها والاعلان عنها رسميا بواقع 110 مليارات جنيه،تم باحتساب الزيادة الاخيرة فى اسعار المشتقات البترولية،والتى تم إقرارها صباح اليوم،مضيفا أن إجمالى دعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالى 2016/2017 اقترب من 110 مليارات جنيه.



وأوضح أن الفارق الضخم بين الدعم المرصود خلال 2016/2017 بواقع 35 مليار جنيه ،والفاتورة الفعلية خلال العام، يعود الى قرار تحرير سعر الصرف،والذى ادى الى زيادة تكاليف توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية.



ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار المشتقات البترولية، حيث قفز بنزين 92 الى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.



وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6% ،والسولار إلى 3.65 للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55%.



وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى 2 جنيه للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز) 100%، من 15 إلى 30 جنيها.