مصدر حكومى : السولار الأقل فى الزيادات المرتقبة بأسعار المشتقات

نسمة بيومى قال مصدر حكومى إن السولار سيكون المنتج البترولى الأقلَّ فى نسبة الزيادة المرتقب تطبيقها على أسعار المشتقات البترولية؛ لارتباطه بشكل مباشر بعملية نقل السلع الغذائية وقطاع الزراعة.



ورجّح أن يتجاوز سعره بعد الزيادة 3 جنيهات للتر الواحد، مقابل 235 قرشًا حاليًّا.



وقفز سعر لتر السولار بواقع 55 قرشًا خلال نوفمبر الماضى، ليرتفع من 1.80 جنيه إلى 235 قرشًا حاليًّا.



وتعتزم الحكومة تطبيق زيادات جديدة فى أسعار الوقود والكهرباء والمياه فى القريب العاجل، ضمن منظومة ترشيد دعم الوقود، والبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار.



ولفت المصدر إلى أن بنزين 80 سيكون الأعلى فى نسبة الزيادات المنتظرة، يليه بنزين 92.



وارتفعت أسعار بنزين 80 فى الزيادة الأخيرة التى أقرّتها الحكومة على أسعار المشتقات، فى نوفمبر الماضى، بنسبة 46.8% لتصل إلى 235 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا، بينما زاد بنزين 92 بواقع 90 قرشًا، ليرتفع من 2.60 قرش إلى 3.5 جنيه للتر، بنسبة زيادة 34.6%.