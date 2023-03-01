«مصدر» تستثمر مليار جنيه إسترليني في تخزين البطاريات بالمملكة المتحدة

كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” عن سعي شركته لاستثمار مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) في تخزين البطاريات في المملكة المتحدة.

وبحسب وكالة “بلومبرج”، يُعدّ توجّه الشركة، ومقرها أبوظبي، نحو المملكة المتحدة، جزءا من خطة لنشر 100 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، لمساعدة الإمارات على تنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري.

تأتي هذه الخطوة بعد استحواذ “مصدر” في العام الماضي على مطوّرة أنظمة تخزين البطاريات البريطانية “أرلينجتون إنرجي”.

تستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الرئيسي لتغيّر المناخ “كوب 28” (COP28) هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة هي الأولى في منطقتها التي أعلنت عن هدف صافي انبعاثات الكربون الصفري بحلول 2050.. كما أنها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.