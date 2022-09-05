مصدر بـ«الزمالك» : عمر السعيد خارج حسابات فيريرا بشكل نهائي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن مستقبل عمر السعيد، مُهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن عقد عمر السعيد انتهى بالتزامن مع انتهاء الموسم الحالي، وتم إبلاغه بشكل رسمي برحيله عن صفوف الفريق.

وكان المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا قد طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك، الاكتفاء بـ24 لاعبًا فقط في تدريبات الفريق خلال الموسم الجديد، مما قد يغير مصير العديد من صفقات الفريق الأبيض، التي قد يتم وقف التفاوض فيها والاكتفاء بعدد أقل.

وأوضح المصدر أن عمر السعيد تم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك، حيث من المقرر أن يحدد اللاعب وجهته المقبلة في الأيام القادمة، وذلك عقب دراسة العروض المقدَّمة له.

ولعب السعيد مع الزمالك 22 مباراة في الدوري، هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف.