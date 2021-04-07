مصدر بـ«التموين»: 1.2 مليار جنيه غرامات مستحقة على المخابز

كشف مصدر مطلع فى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة يقترب من 1 مليار و217 مليون جنيه.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ«المال»، إن تلك الغرامات المالية نتيجة مخالفات تم ضبطها وتحرير محاضر بها على المخابز من خلال الحملات الرقابية المستمرة على منظومة الخبز المدعم، وتتراوح بين 10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه على كل مخبز.

وأضاف أن أغلب المخالفات التى تم ضبطها هى بيع خبز مدعم بأوزان مختلفة، وبيع دقيق مدعم فى السوق السوداء، والتلاعب فى الحصص التى يتم استلامها من المطاحن.

يشار إلى أنه يتم توقيع مخالفات على المخابز فى الحالات السابقة إضافة إلى التلاعب فى الميزان الخاص بوزن الرغيف، ونظافة المخبز، ووجود وسائل الأمان والحماية للمخبز.

وأوضح المصدر أنه من الممكن تقسيط الغرامات المالية المستحقة على المخابز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، على أن يتم احتسابها بداية من أول قسط ولمدة عامين متتاليين.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا بتأجيل تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وأكد المصيلحى فى تصريحات صحفية أن القرار يأتى حرصا من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم للمواطنين بجميع المناطق، وتيسيراَ على أصحاب المخابز البلدية فى ظل الظروف الراهنة.

وقال الوزير إنه تم تحديد مواعيد عمل المخابز فى شهر رمضان من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء والمخابز المستثناة حتى الساعة 9 مساء.

يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم تضم 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، تنتج ما يقرب من 250 مليون رغيف يوميا، وزن الرغيف الواحد 90 جراما وبسعر 5 قروش، وذلك لما يقرب من 71 مليون مواطن مستفيد من الخبز المدعم من خلال 21.5 مليون بطاقة تموينية.

وتدعم الحكومة منظومة الخبز بما يقرب من 50 مليار جنيه، وذلك من إجمالى الدعم الحكومى لوزارة التموين والبالغة قيمته 84.5 مليار جنيه فى موازنة 2022/2021.