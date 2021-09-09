اتصالات وتكنولوجيا

مصدر بـ«اتصالات مصر»: قرار تحديث آليات التنقل بين مقدمي الإنترنت الثابت في صالح العميل

الشركة تسير بخطى ثابتة لجذب العملاء
محمود جمال 11:06 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 11:06 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتعلق بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل هو قرار يأتي في صالح المستهلك النهائي ويوفر عليه وقتا في التنقل بين مقدمي خدمة الإنترنت.

وفيما يخص استفادة شركة اتصالات من القرار أوضح المصدر أن العائد بالكامل يعود على المستهلك النهائي وحرية اختياره لمقدم الخدمة وليس للشركات، حيث إن اتصالات تسير بخطى ثابتة لجذب العملاء، وذلك في جميع خدمات الاتصالات (صوت وإنترنت ثابت وإنترنت موبايل)، مدعومة بأفضل جودة وأقوى الحلول وعروض متجددة.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات: حريصون علي توفير بنية معلوماتية رقمية مؤمنة

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا اليوم بإلزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

اقرأ أيضا  «طلبات» تتيح دفع خدماتها عبر المحافظ المالية خلال 2022

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

«ديدي» تخطط للتوسع في 25 دولة .. وتبدأ تقديم الخدمة في أوكرانيا وكازاخستان قبل نهاية 2021

المال - خاص 3:28 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

تعرف علي إجراءات «ديدي» لتقديم رحلات آمنة لعملائها في مصر

محمود جمال 3:04 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

«ديدي» تبحث مع بنوك تمويل شراء كباتنها لسيارتها الكهربائية في مصر

محمود جمال 2:54 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

كونتريراس : ديدي لن تتقاضي أي عمولات من الكباتن في مصر خلال أول شهر من الإطلاق

محمود جمال 2:34 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

«تنظيم الاتصالات» يحدث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية

المال - خاص 1:39 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

تعرف على العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بالدلتا خلال يونيو الماضى

أحمد عوض 11:25 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21