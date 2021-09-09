مصدر بـ«اتصالات مصر»: قرار تحديث آليات التنقل بين مقدمي الإنترنت الثابت في صالح العميل

أكد مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتعلق بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل هو قرار يأتي في صالح المستهلك النهائي ويوفر عليه وقتا في التنقل بين مقدمي خدمة الإنترنت.

وفيما يخص استفادة شركة اتصالات من القرار أوضح المصدر أن العائد بالكامل يعود على المستهلك النهائي وحرية اختياره لمقدم الخدمة وليس للشركات، حيث إن اتصالات تسير بخطى ثابتة لجذب العملاء، وذلك في جميع خدمات الاتصالات (صوت وإنترنت ثابت وإنترنت موبايل)، مدعومة بأفضل جودة وأقوى الحلول وعروض متجددة.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا اليوم بإلزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.