اتصالات وتكنولوجيا

مصدر بشركة محمول: ليس منطقيا طرح سرعات مرتفعة وتجاهل تكاليف الخدمة

بعد حملة «إنترنت غير محدود» على «تويتر»
محمود جمال 6:58 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 6:58 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول إن تكلفة خدمات الإنترنت الثابت فى مصر تعد الأرخص مقارنة بدول العالم، طبقا لدراسة صادرة عن الاتحاد الدولى للاتصالات.

وأضاف لـ«المال» أن أغلب الدول التى توفر للعملاء باقات غير محدودة تكون بسرعات ضعيفة وبسعر أعلى 10 مرات من قيمتها فى السوق المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الدولار مقابل الجنيه ومستوى القوة الشرائية.

جاء ذلك ردا على الحملة التى دشنها عدد من مغردى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» خلال الأيام الماضية عبر تداول هاشتاج «إنترنت غير محدود فى مصر» يطالبون بإلغاء نظام الباقات المرتبطة بعدد «جيجات» وسرعات محددة على حسب المبلغ المدفوع، وتفعيل نظام الباقات غير المحدودة أسوة بباقى دول العالم.

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وأكد المصدر أن إتاحة باقات غير محدودة لجموع المستخدمين من شأنها أن ترفع تكاليف تقديم الخدمة على الشركات، مثل التوسع فى مد شبكة كابلات الألياف الضوئية للمنازل عبر الشركة المصرية للاتصالات، مضيفا: ليس من المنطقى طرح باقات بسرعات كبيرة وأسعار منخفضة وتحمل الشركات التكاليف بمفردها.

يشار إلى أن مصر تقدمت 3 مراكز خلال شهر أغسطس الماضى على مؤشر SPEEDTEST فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الثابت لتحتل بذلك المركز 89 عالميا بين 180 دولة مسجلة 44.09 ميجابت لكل ثانية .

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وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، فى تصريحات سابقة إن الوزارة تعتزم ضخ 2 مليار دولار استثمارات جديدة لتهيئة وتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية خلال عامين، لافتا إلى أن معدلات سرعة الإنترنت ارتفعت 7 مرات خلال عامين لتسجل 42.5 ميجا بايت حاليا، وذلك بعد ضخ 2 مليار دولار منذ عام 2018.

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وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات فإن عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL وصل إلى نحو 9.50 مليون بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنحو 9.38 مليون اشتراك فى مايو من العام ذاته و7.99 بنهاية يونيو 2020.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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