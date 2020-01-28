مصدر بشركة محمول: لا جديد في أسعار كروت الشحن بعد حكم القضاء الإداري

نفى مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، حدوث أي تغييرات على أسعار كروت الشحن بجميع فئاتها بعد تأييد محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء قرار جهاز تنظيم الاتصالات بشأن خفض رصيد كروت الشحن بنسبة 36 % من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت .

وقال المصدر في تصريحات له اليوم، إن قرار خفض أرصدة كروت الشحن يعود إلى عام 2017 وكل ما حدث اليوم داخل أروقة القضاء الإداري هو رفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين ببطلان قرار جهاز تنظيم الاتصالات.

يشار إلى أن تنظيم الاتصالات أصدر قرارا منذ 3 سنوات قبيل تحول المصرية للاتصالات لمشغل متكامل لخدمات الاتصالات، يقضي ببقاء قيمة كارت الشحن كما هي دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن .

ويحصل العميل على سبيل المثال على رصيد 7.5 جنيه من كارت الشحن فئة الـ 10 جنيهات والذي يباع بالأسواق بمبلغ 11 جنيه.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركي المحمول فى مصر خلال أكتوبر الماضي وصل إلى 95.3 مليون مشترك بواقع 28.3 مليون لأورنج و 40.2 مليون لفودافون و 19.9 مليون لاتصالات مصر.