مصدر بسفارة رومانيا: نتقصى حقيقة شحنة قمح الخشخاش

هاجر عمرانقال مصدر من السفارة الرومانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إن السفارة تتابع مشكلة رفض مصر استلام شحنة قمح رومانية لوجود بذور خشخاش بها، مشيرا إلى أن السفارة حتى الآن لا تعلم اسم الشركة أو أية معلومات إضافية. وأضاف المصدر ذاته لـ"المال": "نسعى لمعرفة اسم الشركة، وتقصى الأمر، بشك

هاجر عمران

قال مصدر من السفارة الرومانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إن السفارة تتابع مشكلة رفض مصر استلام شحنة قمح رومانية لوجود بذور خشخاش بها، مشيرا إلى أن السفارة حتى الآن لا تعلم اسم الشركة أو أية معلومات إضافية.

وأضاف المصدر ذاته لـ”المال”: “نسعى لمعرفة اسم الشركة، وتقصى الأمر، بشكل دقيق خاصة، وأن الشركة لم تتواصل مع السفارة بأى شكل خلال الفترة الماضية، وبالتالى لا يوجد معلومات عنها”.

وأشار إلى أن السفارة علمت بالأمر من وسائل الإعلام مثل الجميع.

واكتشفت مصر لدى استلام شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن أمس احتوائها على بذور خشخاش مما جدد المخاوف من العودة لقيود الاستيراد الصارمة التي أدت العام الماضي إلى توقف تجارة القمح في مصر والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وأظهرت وثيقة للحجر الزراعى أن الشحنة التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية تبين أنها تحتوي على بذور الخشخاش -الذى يستخدم كنوع من أنواع المخدرات – لدى وصولها إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر.

وجدير بالذكر أنه إذا أعيد تصدير هذه الشحنة فستكون أول شحنة قمح تشتريها الهيئة وتردها من ميناء مصري منذ رفض شحنة قمح فرنسي باعتها شركة بونجي لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر 2015.