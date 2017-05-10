مصدر برلماني: مناقشة تيران وصنافير قبل نهاية يونيو المقبل

ياسمين فواز:علمت "المال" من مصادر برلمانية، مطلعة أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالبدء في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، إعمالا بنص الم

ياسمين فواز:

علمت “المال” من مصادر برلمانية، مطلعة أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالبدء في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، إعمالا بنص المادة 151 والذي يسمح لمجلس النواب مناقشة الاتفاقيات المحالة من رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ”المال” إلي أن هناك اتجاها داخل البرلمان لحسم القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في الثامن والعشرين من يونيو، لافتا إلي أن جلسات مناقشة الاتفاقية سيحضرها أساتذة قوانين دولي وشخصيات مؤيدة ومعارضة للاتفاقية، ومن المقرر بثها علي الهواء مباشرة.

من جانبه، أكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو تكتل 25/30 البرلماني، أن إحالة رئيس المجلس لاتفاقية تيران وصنافير إلي اللجنة التشريعية يجعلها عرضه للمناقشة في أي وقت، مؤكدا أن التكتل يرفض مبدأ مناقشتها من الأساس بعد أن فصل القضاء في شأنها.