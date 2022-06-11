مصدر برابطة الأندية : قمة الأهلي والزمالك على استاد السلام وليس القاهرة

أكد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة أن إقامة مباراة الأهلي والزمالك، المقررة يوم 19 يونيو المقبل، ستكون على استاد السلام وليس القاهرة.

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل عدة ساعات إقامة القمة في استاد القاهرة، قبل أن تُعلن رابطة الأندية نقل المباراة إلى استاد الأهلي we السلام.

وقال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ”المال”: منذ تحديد موعد مباراة القمة ومكانها في ستاد الأهلي، وليس ستاد القاهرة، واتحاد الكرة لا علاقة له بتحديد مكان مباراة القمة.

وأضاف: ما حدث من اتحاد الكرة هو أمر خاطئ، هذه ليست من صلاحياته أو مسؤولياته، ملاعب المباريات تُحدد من قبل رابطة الأ،دية المصرية بالتعاون مع لجنة المسابقات.

وفي سياق متصل، تقرر أن يدير الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مباراة القمة.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بعد خوض 20 مباراة، بينمىا يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.