مصدر بديوان المحافظة: «عبد السلام الفقى» تنتهى من تطوير كورنيش الإسكندرية

انتهت شركة عبد السلام الفقى من مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية الذى شمل إحلال وتجديد سور الكورنيش بطول 16 كيلومترا، وسلمته إلى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط نهاية شهر يوليو الماضي، وفق ما صرح به مصدر مسئول فى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وقال المصدر لـ«المال» إن تلك الأعمال شملت إزالة سور الكورنيش القديم والإبقاء على الأعمال الخرسانية، وصيانة ودهان الأسوار الخرسانية والمعدنية واستكمال الناقص منها، مع صيانة ودهان المظلات وأحواض الزهور بأماكن البلاجات، واستكمال القرميد أعلى المظلات، إضافةً إلى عمل مرمات بلاط «إنترلوك» وطوب حراري.

وبدأ جهاز تعمير الساحل الشمالى مشروع صيانة وتطوير وتجميل كورنيش محافظة الإسكندرية العام الماضي، بدءا من منطقة المنتزة وحتى منطقة السلسلة باستثناء منطقة بير مسعود، بتكلفة بلغت نحو5.868 مليون جنيه، وتضمن المشروع صيانة سور الكورنيش والرصيف البحري، بالإضافة إلى الأعمال المدنية والتى ضمت عمل أسوار «GRP» و أسوار خرسانية ومعدنية ومظلات وبلاط أرصفة خاصة بكوبرى إستانلي، فيما ضمت الأعمال الكهربائية إضاءة 11 نفقا وكوبرى ستانلي، ليكتمل بتلك المشروعات تطوير كورنيش الإسكندرية بالكامل.

فى سياق متصل، يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالى الإشراف على مشروع نفق 45 (محمد أنور السادات) و يتقاطع مع طريق الكورنيش، وحسبما أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف مؤخرا؛ فإن الشركة المنفذة وهى الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة انتهت من %80 من الأعمال حتى الآن، متوقعًا أن تسلم المشروع خلال شهرين على الأكثر.

ويعتبر المشروع إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية، لاسيما وأنه يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية فى تلك المنطقة خاصةً فى فصل الصيف، بالإضافة إلى إنشاء ممشى بطول 250 مترا، بجانب الأنفاق الخاصة بالمشاة.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المستهدف الانتهاء من المشروع فى شهر مايو الماضي؛ إلا أنه تم إرجاء التسليم للانتهاء من الأعمال بالكامل إلى أكتوبر المُقبل، وتمت دراسته بدقة من خلال كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وجميع الجهات المختصة.

كانت «المال» نشرت فى وقت سابق خطوات تأسيس مشروع كوبرى ونفق 45 بمنطقة العصافرة – شرق الإسكندرية- ، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، من خلال التحويلات المرورية التى اعُتمدت لمسار السيارات بشكل مؤقت، وصولا لطريق يربط شارع 45 بالبحر مباشرة على غرار كوبرى إستانلى، ويعد شارع 45 أكبر مدخل رئيسى للإسكندرية من ناحية الطريق الزراعى.

ووفقا لمصدر ديوان عام محافظة الإسكندرية، يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط الإشراف على عدد من المشروعات الأخرى المستهدف أن تحل مشكلات السيولة المرورية بالثغر، مشيرًا إلى أن أبرزها مشروع إنشاء نفق مشاة للربط بين شارعى النصر، و المواسير جرين بلازا الكائن بمنطقة سموحة والتى تنفذه شركة «يوتلكو».

«يوتلكو» تنفذ 60% من نفق مشاة «النصر – المواسير جرين بلازا» بسموحة

وتابع المصدر أن نسبة تنفيذ أعمال هذا المشروع وصلت إلى %60 حتى الآن، مضيفًا أن نسبة تنفيذ شركة الفايد للإنشاءات لأعمال مشروع إنشاء مجمع النيابات الإدارية بسموحة بلغت %95.