مصدر بحزب الحركة الوطنية يكشف سبب استقالة أسامة الشاهد

إيمان عوف: أكد مصدر مطلع بحزب الحركة الوطنية، أن استقالة المهندس أسامه الشاهد، من الهيئة العليا للحزب، ليست لأسباب شخصية تتعلق بأعماله كما أعلن، وإنما السبب الحقيقي يرجع إلى طموح اللواء رؤوف السيد نائب رئيس الحزب، لتولي رئاسة حزب الحركة الوطنية والسيطرة تماما عليه وعزل الفريق أحمد شفيق، وذ

إيمان عوف:

أكد مصدر مطلع بحزب الحركة الوطنية، أن استقالة المهندس أسامه الشاهد، من الهيئة العليا للحزب، ليست لأسباب شخصية تتعلق بأعماله كما أعلن، وإنما السبب الحقيقي يرجع إلى طموح اللواء رؤوف السيد نائب رئيس الحزب، لتولي رئاسة حزب الحركة الوطنية والسيطرة تماما عليه وعزل الفريق أحمد شفيق، وذلك للاستئثار به بمساندة أحمد الضبع أمين عام الحزب.

وأوضح المصدر أن استقالة الشاهد جاءت بعد أن تأكد من تدني مستوى عمل الحزب وعدم وجود مقرات له، بالإضافة لانفصال الفريق أحمد شفيق تماما عما يدور بداخله، وأصبح المتحكم الرئيسي داخل الحزب هو اللواء رؤوف الذي لا يعطي فرصة لأحد للتدخل أو إبداء الرأي، كما أنه لا يقوم بإبلاغ أمانات المحافظات بالمستجدات، بل تتفاجأ الأمانات المختلفة للحزب بالتطورات الداخلية من خلال الصحف ووسائل الإعلام.

وأشار المصدر إلى إن الشاهد يرى أن الحزب ضعيف وليس له أي وجود قوي على الأرض، وفي ظل كونه يدار من الخارج وتغلب عليه الصراعات الداخلية، كما أنه مقسم من الداخل لأكثر من جبهة كل منها تحاول الاستئثار بالزعامة، بالإضافة لوجود عدد كبير من أعضاء الحزب الذين يروا أن هذا الوقت لا يناسب الفريق أحمد شفيق للترشّح وأغلبهم يؤيد ترشّح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وكشف المصدر أن اللواء رؤوف السيد يستعد للإطاحة بعدد من مؤسسي الحزب وقياداته خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يترتب عليه عدد من الانشقاقات والاستقالات الجماعية لعدد كبير من أمانات الحزب المختلفة، وذلك لكي يتمكن من الاستحواذ الكامل على الحزب ليصبح الرئيس الرسمي له.