مصدر بالوزارة: إعفاء أول شريحتين من زيادة أسعار الكهرباء غير وارد

عمر سالم كشف مصدر مسئول بالكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى برنامج رفع الدعم التدريجى، وأنه ليس واردًا إعفاء أى شريحة من المستهلكين من الزيادة المقبلة. وقال المصدر إن إعفاء الشريحتين الأولى والثانية من المستهلكين يكلف الدولة 3 مليارات جنيه، لا سيما أنهما الأكبر استهلاكاً

عمر سالم



كشف مصدر مسئول بالكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى برنامج رفع الدعم التدريجى، وأنه ليس واردًا إعفاء أى شريحة من المستهلكين من الزيادة المقبلة.

وقال المصدر إن إعفاء الشريحتين الأولى والثانية من المستهلكين يكلف الدولة 3 مليارات جنيه، لا سيما أنهما الأكبر استهلاكاً للكهرباء، لافتا إلى أن سلطة الإعفاء فى يد مجلس الوزراء فقط.

وأوضح أن الشريحتين تستهلكان من صفر إلى 50 كيلووات، و50 إلى 100 كيلووات، ويتم دعمهما بالفعل، وتتم محاسبتهما بأقل من نصف ثمن إنتاج الكيلووات ساعة والتى تصل لنحو 90 قرشاً، بواقع %581 و%424 دعما شهرياً، على التوالى.

وقال المصدر إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ما زال يقوم بالدراسات الخاصة بالأسعار ولم تتم مناقشة أو مراجعة إمكانية إعفاء أى شرائح من الزيادات الجديدة، والتى من المقرر ان تتراوح ما بين 30 و%45 مع بداية العام المالى الجديد 2018 / 2019.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د.حسين عيسى، الاتفاق مع وزير الكهرباء محمد شاكر، على تشكيل لجنة فرعية لدراسة إمكانية استخدام دعم الحكومة المخصص لقطاع الكهرباء فى تثبيت أسعار الشريحتين الأولى والثانية، وتحميل الزيادة الأكبر على الأكثر استهلاكا لضمان عدم تأثر محدودى الدخل.

وتقدر الزيادة فى الشريحة الأولى، للكهرباء بنحو %30، ليصبح سعر الكيلو 16 قرشًا، بدلًا من 13 قرشًا، وفقا لتصريحات وزير الكهرباء أمام البرلمان قبل أيام.

كما من المقرر أن ترتفع الشريحة الثانية بنسبة %35 لتصل إلى 27 قرشًا، بدلًا من 22، والشريحة الثالثة التى تبدأ من صفر إلى 200 كيلووات، بنسبة %35، لتصبح 37 قرشًا بدلاً من 28.

وتراجع دعم «الكهرباء» بنحو %47 فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (2018 – 2019)، بعد أن قدرته الحكومة فى السنة المالية الجديدة بنحو 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليارا فى (-2017 2018).