مصدر بالنادي الأهلي: مباراة السوبر أمام الزمالك ستشهد الظهور الأول للزي الجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل التعاقد مع شركة ملابس جديدة عالمية لتصميم الزي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء تعاقد “القلعة الحمراء” مع شركة أمبرو الإنجليزية وعدم تجديده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”المال” إن أول ظهور للقميص الجديد للنادي الأهلي سيكون مع مواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها 28 أكتوبر المقبل، على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد وقع اتفاقية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة “بريزنتيشن سبورتس”، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة.

وأوضح المصدر أنه سيتم العمل على تصميم قميص الأهلي الجديد وتنفيذه استعدادا للموسم القادم.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فاركو مساء غد الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز.