مصدر بالمحمول: تحميل الزيادة فى المضافة على عملاء الفاتورة

أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن فودافون وأورنج واتصالات ستتحمل نيابة عن العميل نسبة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة على عملاء الفاتورة الشهرية من خدمات المحمول والمقرر تطبيقها يوم السبت 1 يوليو من 13% إلى 14%، وستقوم بتوريدها لصالح وزارة المالية.

وقال المصدر فى تصريحات لـ ” المال ” أنه لاصحة لزيادة أسعار كروت الشحن، فكارت الشحن فئة 10 جنيهات – على سبيل المثال سيباع للمستهلك بنفس السعر الحالى وهو 11 جنيها ويمنح العميل 10.40 جنيه رصيدا، ويخصم 60 قرشا كضريبة.

يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات، أعلن فى سبتمبر الماضى، عن زيادة أسعار كروت الشحن، بعد موافقة وزارة المالية، ومنها رفع سعر الكارت فئة 10 جنيهات إلى 11 جنيها، على أن يمنح رصيد للعميل بـ10.40 جنيه، بعد خصم 60 قرشاً ضريبة.

أما الكارت فئة 50 جنيهاً، فيباع بسعر 55 جنيهاً، بعد فرض ضريبة 3 جنيهات، وتمنح الشركة العميل رصيدا بقيمة 52 جنيها، مقابل طرح كارت الـ 100 جنيه بـ110 جنيهات، وتوفير رصيد 104 جنيهات، وضريبة 6 جنيهات.