مصدر بالمحمول: إعادة توزيع الترددات تشمل جميع المحافظات‎

محمود جمالقال مصدر مسئول باحدى شركات المحمول، إن إعادة توزيع الترددات reforming ستتم على مستوى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن هذه العملية ستنفذ عن طريق إعادة توجيه الأجهزة للأحيزة الترددية المراد تجميعها وترتيبها.وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، قد أعلن أمس الأحد على هامش حفل السحور ا

محمود جمال

قال مصدر مسئول باحدى شركات المحمول، إن إعادة توزيع الترددات reforming ستتم على مستوى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن هذه العملية ستنفذ عن طريق إعادة توجيه الأجهزة للأحيزة الترددية المراد تجميعها وترتيبها.

وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، قد أعلن أمس الأحد على هامش حفل السحور السنوى للشركة المصرية للاتصالات، أنه تم الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات وشبكات المحمول الثلاث أن إعادة توزيع الترددات ستستغرق شهرين.

وأوضح المصدر لـ ” المال ” أن الشركات لم تتلق أى خطابات رسمية حتى الآن من تنظيم الاتصالات بشأن موعد استلام ترددات الجيل الرابع خلال الأسبوع الحالى قبل اجازة العيد، مبينا أن مدة الشهرين ستبدأ منذ حصول الشركات على ترددات 4G .

وإعادة توزيع الترددات هو إجراء فنى تنفذه شبكات المحمول بغرض تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

يذكر أن «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات» سددت قيمة تراخيص الجيل الرابع نهاية العام الماضى، البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وما زالت تنتظر استلام الترددات.

وبلغ إجمالى ترددات 4G التى حصل عليها المشغلون 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 لفودافون.

على صعيد آخر، أوضح أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أنه لا يوجد نص قانونى يجبر المصرية للاتصالات على التخارج من حصتها فى فودافون مصر والبالغة 45% بعد تشغيلها خدمات المحمول.

وعلق قائلا: إن حصتنا لا تعطينا الحق فى إدارة منظومة العمل بشركة “فودافون ” مصر وكل ما تمنحنا هو حق الاعتراض فى حالة تحويل أرباح الشركة الى الخارج، كما أن المصرية للاتصالات لا ترغب فى تقديم عروض لشراء حصة أى مساهم فى شركة ” فودافون ” مصر.