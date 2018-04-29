مصدر بالمالية: زيادات المعلمين وراء ارتفاع مخصصات بدلات الأجور فى الموازنة

مها أبو ودنسجلت قيمة مخصصات بدلات الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة (2019/2018)، 29.6 مليار جنيه، بزيادة 2.2 مليار جنيه، عن موازنة العام المالى الجارى (2018/2017)، التى سجلت فيها البدلات النوعية 27.4 مليار جنيه .واقتطعت بدلات المعلمين أكثر من %50 من بند البدلات النوعية بالموازنة الجديدة، لا سيما

مها أبو ودن

سجلت قيمة مخصصات بدلات الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة (2019/2018)، 29.6 مليار جنيه، بزيادة 2.2 مليار جنيه، عن موازنة العام المالى الجارى (2018/2017)، التى سجلت فيها البدلات النوعية 27.4 مليار جنيه .

واقتطعت بدلات المعلمين أكثر من %50 من بند البدلات النوعية بالموازنة الجديدة، لا سيما أكثر من 15 مليار جنيه، بينها 4.1 مليار جنيه بدل معلم «تدريس» ، 11.2 مليار جنيه بدل اعتماد «معلمين».

تعتبر مخصصات بدلات المعلمين فى الموازنة الجديدة أكبر من نظيرتها الحالية 100 مليون جنيه، فيما تضاعفت بدلات المعلمين خلال 5 أعوام الأخيرة بعد إقرار الحكومة لبدلات جديدة، تضمن زيادة مرتباتهم .

بلغت بدلات الجامعة 2.7 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، فيما بلغت بدلات الخطر 1.7 مليار جنيه، كما بلغت بدلات المهن الطبية 2.6 مليار جنيه.

رصدت الموازنة الجديدة 36 نوعًا من البدلات، أقلهم بدل تفرغ فنانين تشكيليين الذى تكلف مليون جنيه فقط، فيما تراوحت باقى البدلات الأقل من بدلات المعلمين بين 2 و418 مليون جنيه .

قال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إن ارتفاع بند بدلات الأجور جاء على إثر الزيادات التى أقرتها الحكومة على بدلات المعلمين، لا سيما تلك الزيادة المطردة التى طالت بدلاتهم منذ 5 أعوام.

وأشار المصدر إلى أن الزيادات التى طرأت على بند الأجور فى الأعوام 3 الأخيرة كان هدفها تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لا سيما مع الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار.