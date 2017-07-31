مصدر بالمالية : تنويع محفظة الديون ضرورى بعد ارتفاع الداخلى

مها أبو ودن قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الوزارة تتبع خطة هدفها إعادة هيكلة الدين العام، بالتزامن مع وضعه على منحنى نزولى قبل حلول العام المالى 2019/ 2020، تستهدف تنويع مصادر تمويل محفظة الديون من خلال طروحات دولية لسندات فى الأسواق والبورصات العالمية.وأعلن البنك، اليوم الاثنين،

مها أبو ودن



قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الوزارة تتبع خطة هدفها إعادة هيكلة الدين العام، بالتزامن مع وضعه على منحنى نزولى قبل حلول العام المالى 2019/ 2020، تستهدف تنويع مصادر تمويل محفظة الديون من خلال طروحات دولية لسندات فى الأسواق والبورصات العالمية.





وأعلن البنك، اليوم الاثنين، صعود رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 18.1 مليار دولار، بمعدل 5. 32%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2016/ 2017، ليصل إلى نحو 9. 73 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وباعت الحكومة سندات دولارية بنحو 7 مليارات دولار بآجال مختلفة، فى يناير ومايو الماضيين.

وأشار المصدر إلى أن معدلات الدين الخارجى لا تزال فى المرحلة الآمنة، كما أن الطروحات الخارجية تمنح الحكومة فرصة الاحتكاك فى الأسواق الدولية؛ لجس نبض نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وفى شأن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فقد بلغت بحسب بيانات البنك المركزى، الصادرة اليوم، 41.2%، في نهاية مارس الماضي، مقابل 17.3% نهاية مارس 2016.

وحصلت الحكومة على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولى بلغ إجماليهما 4 مليارات دولار، فى الوقت الذى أعلن فيه عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بلغت 102%، كما تستهدف الحكومة خفضها خلال العام المالى بعد الحالي إلى نحو 85%.

وأضاف البنك المركزى، فى بيانه، اليوم، عن الدين الخارجى أنه “بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، فقد بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس2017، وبلغت الأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار”.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجى لمصر بنسبة 9.7% خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى (يناير– مارس 2017) ليصل إلى 759.4 دولار، مقابل 691.9 دولار في الربع الثانى (أكتوبر– ديسمبر 2016).