مصدر بالطيران يتوقع استعادة الرحلات الروسية بمطار القاهرة فقط

هاجر عمران توقع مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن تبدأ استعادة الرحلات بين مصر وروسيا بمطار القاهرة الدولى فقط، ثم يتبعها باقى المطارات المصرية فى شرم الشيخ والغردقة وغيرها. وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"المال"، أن شريف فتحى وزير الطيران، غادر إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم، ومن المنتظر أن يوقع

هاجر عمران

توقع مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن تبدأ استعادة الرحلات بين مصر وروسيا بمطار القاهرة الدولى فقط، ثم يتبعها باقى المطارات المصرية فى شرم الشيخ والغردقة وغيرها.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ”المال”، أن شريف فتحى وزير الطيران، غادر إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم، ومن المنتظر أن يوقع على بروتوكول استئناف الرحلات غداً الجمعة، مشيراً إلى أن البروتوكول يشمل كافة أرجاء مصر وربما يتم الأمر على مراحل.

كانت السلطات الروسية قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط طائرة لها فى سيناء نهاية أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق ما تسبب فى وفاة 224 شخصاً على متنها، وخضعت المطارات المحلية بعدها لزيارة عدد كبير من الوفود الأمنية الروسية لفحص الإجراءات بالمطارات المحلية والتأكد من سلامتها.

وأكد مصدر وزارة الطيران، أن فتحى لم يصطحب معه خلال الزيارة الروسية وفداً من الوزارة، مرجعًا ذلك إلى الانتهاء بالفعل من مناقشة كافة بنود البروتوكول فى وقت سابق، غير أن قرار روسيا باستئناف الرحلات خضع لمركزية كبيرة، كما أنه كان قرار سياسى -وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المطارات المصرية مستعدة لاستقبال كافة الرحلات وتتمتع بوضع أمنى جيد جداً، تؤكده كافة الدول الأخرى التى تسير رحلاتها إلى مصر.

وقال إن توقيت أول رحلة بين الجانبين لا يزال غير معلوم حتى الآن، وربما يظهر غدًا بعد التوقيع الفعلى للوزير على بروتوكول استئناف الرحلات.

كان ماكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي، قد أكد للصحفيين، الإثنين الماضى، أن روسيا مستعدة لتوقيع بروتوكول مع مصر هذا الأسبوع، لاستئناف رحلات الطيران المباشرة بين الجانبين، متوقعاً أن تبدأ الرحلات مطلع فبراير المقبل، على مسارات شركة مصر للطيران وشركة الطيران الروسية إيروفلوت.

وأكد مصدر وزارة الطيران، أن استعادة الرحلات مع روسيا سيكون له تأثير إيجابى للغاية على إيرادات السياحة والاقتصاد القومى.



وحسب أحدث الإحصائيات الحكومية المعلن عنها، قفزت إيرادات قطاع السياحة بـ 211.8% إلى 5.3 مليار دولار، في أول 9 أشهر من العام الحالى، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3%، ما صرح به مصدر مسئول رفض ذكر اسمه لـ”رويترز”، مؤخرًا.

وزار مصر أكثر من 14.7 مليون سائح في 2010، وانخفض الرقم بشدة إلى 9.8 مليون سائح في 2011، وإلى 4.5 مليون سائح في 2016، وفقًا للإحصائيات الحكومية.