مصدر بالطيران: لا مساس بسيادة الوزارة في بروتوكول عودة الرحلات الروسية

دعاء محمود



أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، أن بنود البروتوكول المقرر توقيعه بين مصر وروسيا، لاستعادة الرحلات الروسية لا يتضمن أي فروض أو اشتراطات تمس سيادة الوزارة.



كانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا على متنها.



وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”المال”، أن البروتوكول يحكمه القوانين والتشريعات الدولية للطيران ومنظمة الإيكاو، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لزيارة شريف فتحى وزير الطيران، اليوم، إلى موسكو إنهاء إجراءات عودة الرحلات.



ولفت مصدر الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تم مناقشتها والعمل عليها من الجانبين المصري والروسي منذ عدة أشهر، موضحًا أن المطارات المصرية علي استعداد لاستقبال كافة الرحلات.



كانت المطارات المصرية خضعت بعد الحادث لزيارة عدد كبير من الوفود الأمنية الروسية، لفحص الإجراءات بالمطارات والتأكد من سلامتها، فخلال العام الماضى، أرسلت روسيا 7 وفود أمنية لزيارة مصر.



وتعاملت مصر بإيجابية مع متطلبات الجانب الروسى، سواء من خلال الاستجابة الفورية لطلبات التفتيش الأمنى المتكررة أو تحديث وشراء الأجهزة، منها التتبع للعاملين بـ”البيروميترك”، وإنفاق 42 مليون دولار على تحديث الأنظمة الأمنية.



من جانبه، أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، في تصريحات لـ”المال”، منذ يومين أن عودة الرحلات بين مصر وروسيا ستتم على مرحلتين الأولى تسيير رحلات طيران مباشرة بين موسكو والقاهرة، أما المرحلة الثانية فستكون بين موسكو وبقية المطارات.



يذكر أن وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله، يوم الخميس، إن الحكومتين قد توقعان اتفاقا يوم الجمعة يسمح باستئناف الرحلات المدنية الروسية، متوقعاً أن تبدأ الرحلات مطلع فبراير المقبل، على مسارات شركة مصر للطيران وشركة الطيران الروسية إيروفلوت.



واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، هذا الأسبوع، لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.