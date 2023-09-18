مصدر بالسفارة: الحكومة البريطانية تساهم بحوالى 700 مليون دولار لدعم التنمية فى مصر 

بلغت مساهمات الحكومة البريطانية لدعم رحلة التنمية فى مصر حوالى 700 مليون دولار منذ عام 2017 وحتى الآن، من ضمنها 250 مليونا لعقود فى مجالات التحول للاقتصاد الأخضر حسب ما صرحت به وفاء سعد، القائمة بأعمال قسم التجارة الدولية والأعمال لدى السفارة البريطانية بالقاهرة.

قالت وفاء سعد فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن هناك التزامات أخرى من مؤسسة الاستثمار البريطانية فى مصر، والتى تشمل أكثر من 760 مليون دولار استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى عدة قطاعات حيوية، مثل البنية التحتية النظيفة، والطاقة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات المالية.

وأضافت أنه جارٍ التفاوض مع وزارات وجهات الحكومية فى مصر، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي، بشأن العديد من المشاريع الجديدة.

ولفتت إلى أن المملكة المتحدة قدمت منذ عام 2017 نحو 24 مليون جنيه إسترلينى من المساعدات الفنية من خلال البنك الدولى لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أنه من شأنها تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

كانت شيرين شهدى، مدير مؤسسة الاستثمار البريطانية «British International Investment»، قد أكدت فى حوار سابق مع “المال” سعى مؤسستها لدعم أهداف الصندوق السيادى لتعبئة المزيد من رأس المال الخاص لصالح قطاع الطاقة، مشيرةً إلى أنها حددت فرصًا استثمارية متعددة لتعزيز تقدم مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتعمل المؤسسة فى السوق المصرية منذ عام 2003، وتشمل محفظة استثماراتها المباشرة وغير المباشرة العديد من القطاعات الحيوية بما فى ذلك البنية التحتية النظيفة، والطاقة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات المالية.