مصدر بالزمالك : نستعد لمخاطبة رابطة الأندية لزيادة عدد الجماهير في مباراة التتويج

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تحضيرات من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء، بشأن إرسال خطاب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية، من أجل الموافقة على زيادة عدد الجماهير في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد في استاد القاهرة يوم الثلاثاء 23 أغسطس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة، لـ المال، أن هذا الخطاب يتوقع بأن تتم الموافقة عليه من قِبل رابطة الأندية، خاصة أن هذا الأمر لن يشكل أزمة على مسار تحديد الهابطين، خاصة أن موقف الاتحاد السكندري جيد الآن.

ويحتاج الزمالك إلى نقطتين فقط للتتويج رسميًّا بلقب الدوري، وهو ما قد يتحقق يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة حال الانتصار على الفريق السكندري.

وترغب إدارة الزمالك في إتاحة الاحتفال باللقب مع أكبر قدر من الجماهير، وبناءً عليه سيطلب النادي زيادة عدد الجماهير إلى 6 آلاف مشجع.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ75 نقطة من 31 مباراة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، و12 نقطة عن الأهلي الذي يملك مباراة مؤجَّلة.

ويتفوق الزمالك على بيراميدز في المواجهات المباشرة، حيث فاز عليه ذهابًا 3-2، وإيابًا 3-0، ومن ثم التساوي يضمن له اللقب.