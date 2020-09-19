مصدر بالزمالك: جروس الأقرب لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة

أكد مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، هو الأقرب لخلافة باتريس كارتيرون في القيادة الفنية مرة أخرى للفريق، خلال المرحلة المقبلة، بعد الاستقرار عليه من جانب أعضاء المجلس.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«المال» أن أمير مرتضى منصور تواصل مع جروس وقدم عرضًا للسويسري من أجل الموافقة على تدريب الزمالك، حيث يقود الفريق لمدة شهرين لاستكمال ما تبقى من الموسم فيما يتعلق بمباريات الدوري والكأس، إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا، قابل للتمديد.

ومن المقرر أن يعلن جروس موقفه لمجلس إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يقوده فنيًا أمام طنطا يوم الثلاثاء المقبل، حال موافقته.

وكان جروس قد قاد الزمالك خلال الفترة ما بين 2018 و2019، واستطاع التتويج مع الفريق بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.