مصدر بالحركة الوطنية: شفيق سيعلن الترشح بالتنسيق مع الإخوان

إيمان عوفقال مصدر بحزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقالات في أمانات الحزب بالعديد من المحافظات، مدللًا على ذلك بأن الاستقالات بدأت في الإسكندرية، وانتقلت اليوم وأمس إلى أمانة محافظة الشرقية، حيث تقدم، اليوم محمد شوقي عباس، أمين حي أو

إيمان عوف





قال مصدر بحزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقالات في أمانات الحزب بالعديد من المحافظات، مدللًا على ذلك بأن الاستقالات بدأت في الإسكندرية، وانتقلت اليوم وأمس إلى أمانة محافظة الشرقية، حيث تقدم، اليوم محمد شوقي عباس، أمين حي أول الزقازيق لحزب الحركة الوطنية، باستقالته من أمانة الحزب؛ لاتهام الفريق أحمد شفيق وعدد من قيادات الحزب بالتنسيق مع الإخوان من أجل خوض الانتخابات المقبلة.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك معلومات مؤكدة لدى أعضاء حزب الحركة الوطنية، أن الفريق أحمد شفيق سيعلن ترشحه خلال الفترة القليلة المقبلة للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع الإخوان المسلمين، وهو ما دفع العشرات من قيادات الحزب للاستقالة، وانضم بعضهم لحملة عشان تبنيها.