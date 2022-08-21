مصدر بالجبلاية: فيتوريا استقر على معسكر منتخب مصر يوم 19 سبتمبر المقبل

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن موعد أول معسكر لمنتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا، حيث تقرر انطلاقه يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن يستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد تعاقد مع روي فيتوريا لقيادة المنتخب حتى 2026.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن اتحاد الكرة بصدد البحث في الفترة الحالية عن وديتين متوسطتى المستوى لخوضهما خلال المعسكر، وفقًا لما طلبه المدرب روي فيتوريا.

وفي سياق آخر، أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق مجموعة من القرارات الخاصة بالموسم الجديد، حيث ذكر أن الموسم الكروي 2022\2023 ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب القيد يوم 1 سبتمبر مع وجود 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير، ويُسمح لكل نادِ بقيد 30 لاعبًا فقط من ضمنهم 5 لاعبين أجانب على حد أقصى.

وشدد اتحاد الكرة أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب بحق أقصى نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

وقرر اتحاد الكرة أنه لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.