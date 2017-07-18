مصدر بالتجارة: الوزارة لم تقرر وقف تصدير أي منتج زراعي

محمد ريحان:أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عدم صحة الأخبار التى تناولتها وسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء، بشأن قيام الوزارة بإصدار قرار بوقف تصدير العنب والفراولة أو أى حاصلات زراعية أخرى إلى الأسواق الخارجية.وقال المصدر إن القرار المشترك لوزيرى التجارة والزراعة والصادر خلال شهر مايو ا

محمد ريحان:

أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عدم صحة الأخبار التى تناولتها وسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء، بشأن قيام الوزارة بإصدار قرار بوقف تصدير العنب والفراولة أو أى حاصلات زراعية أخرى إلى الأسواق الخارجية.

وقال المصدر إن القرار المشترك لوزيرى التجارة والزراعة والصادر خلال شهر مايو الماضى، قد وضع منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، وذلك بهدف ضمان سلامة المنتجات المصدرة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية، خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات والتى كانت سبباً رئيسياً فى فرض حظر من قبل بعض الدول على عدد من حاصلات مصر الزراعية.

ولفت المصدر في بيان اليوم، إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لفتح المزيد من الأسواق أمام صادرتنا من الحاصلات الزراعية، وكان آخرها نجاح المباحثات التى أجراها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة مع الحكومة الصينية بشأن فتح باب التصدير امام العنب المصرى لدخول السوق الصينية.

وأوضح المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه تمت موافاة كافة المصدرين والقائمين على العملية التصديرية لمنتجات الحاصلات الزراعية بهذه المنظومة الجديدة والتى بدء تطبيقها على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا، مؤكدا أنه منذ تطبيق هذا القرار لم يتم رصد أى مخالفة بشأن شحنات العنب المصدرة إلى الخارج وهو الأمر الذى يؤكد التزام الشركات المصدرة بتطبيق هذه المنظومة الجديدة.

وأضاف الدمرداش أنه تمت إضافة الفراولة والفلفل بدءً من الموسم التصديرى القادم، والذى من المقرر أن يبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة فضلاً عن دراسة إدخال الطماطم والجوافة ايضاً.

ونوه الدمرداش إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين المجلس ووزارتى التجارة والزراعة لإيفاد بعثات مشتركة للدول التى قامت بحظر دخول حاصلات زراعية مصرية إلى أراضيها؛ لعرض المنظومة المصرية الجديدة والتى بدأ تطبيقها بالفعل فضلاً عن التعرف على متطلباتهم بشأن استيراد الحاصلات الزراعية بصفة عامة.