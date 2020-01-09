مصدر بالبنك المركزي: تدفقات كبيرة من الأجانب وراء ارتفاع الجنيه

فسر مصدر مسئول بالبنك المركزي في تصريحات لـ”المال” انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليوم بنحو 7 قروش على مستوى متوسط السعر في القطاع المصرفي، بتلقي مصدر تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال يومي الأربعاء والخميس.

وحققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفاعًا بنحو 470 مليون دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 15.47 مليار دولار، مقابل 15 مليارًا في أكتوبر السابق عليه.

وبهذا المستوى ترتفع للشهر الرابع على التوالي، وتصل لأعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي.

كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، قد شهدت زيادات مطردة منذ التعويم مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت لمعدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.

وأخذت حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام، لتصل لمستوى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية العام الجاري نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.

هبوط الدولار

وأظهرت بيانات البنك المركزي خلال تعاملات اليوم هبوط متوسط سعر الدولار بنحو 7 قروش دفعة واحدة ليسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع مقابل 16 للشراء و16.10 للبيع في تعاملات أمس .

يأتي ذلك بعدما ارتفع متوسط سعر الدولار بنحو قرش خلال تعاملات أمس .

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وهبط السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين بنحو 3 قروش ليسجل 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع في نهاية التعاملات مقابل 15.98 للشراء و16.08 للبيع في التعاملات الصباحية .

كما انخفض السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 5 قروش ليصل 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع، وبنفس القيمة هبط في بنك القاهرة ليصل إلى 15.94 للشراء و16.04 للبيع .

وهبط السعر بنحو 4 قروش في بنك العربي الأفريقي الدولي خلال تعاملات اليوم ليسجل 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع .

وفي بنك عوده مصر انخفض السعر بقيمة 6 قروش دفعة واحدة ليسجل 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع مقابل 16 و16.10 في التعاملات الصباحية .

وانخفض السعر في بنك الإسكندرية بقيمة 4 قروش ليسجل 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، وسجل في بنكي التجاري الدولي وقطر الوطني 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع منخفضا بنحو 5 قروش .

هبط 11% خلال 2019

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.