مصدر بالإسكان: فروق الأسعار سبب تأخر تنفيذ محطات مياه الجيزة

بدور إبراهيم: أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن مشكلة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، وتحديداً بمناطق الهرم وفيصل، سببها عدم الانتهاء من تنفيذ محطات كان من المقرر دخولها الخدمة فى 30 يونيو الماضى.وأرجع التأخر إلى وجود مشكلات بين الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وشركات المقاولات

بدور إبراهيم:

أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن مشكلة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، وتحديداً بمناطق الهرم وفيصل، سببها عدم الانتهاء من تنفيذ محطات كان من المقرر دخولها الخدمة فى 30 يونيو الماضى.

وأرجع التأخر إلى وجود مشكلات بين الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وشركات المقاولات التى طالبت بصرف فروق أسعار نتيجة للارتفاعات التى شهدتها مواد البناء والخامات مؤخراً، ما أسهم فى تباطؤ عمليات التنفيذ.

وأضاف أن توسعات محطة جزيرة الذهب من ضمن المشروعات التى ستسهم فى حل أزمة الانقطاعات بأحياء الهرم، وفيصل، وكفر طهرمس، والطالبية، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب أوشك على الانتهاء منها، وستوفر 160 آلف متر مكعب إضافية يومياً، خلال أبريل 2019 .

كما أشار إلى أن المحافظة لم تشهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة من محطات المياه، أو توسعات منذ 3 سنوات، خاصة بالمناطق التى تشهد انقطاعات حالياً على وجه التحديد، ودخلت أخر توسعات تمت من محطة أكتوبر بطاقة 400 آلف متر مكعب يومياً، فى أكتوبر 2015.

كان المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، قد صرح بأنه جارى تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه، لحل مشكلة نقص المياه ببعض المناطق التى شهدت عمليات بناء عشوائى متزايد، وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء تجارب التشغيل تباعاً، خلال الفترة من 30/10/2018 وحتى 30/4/2019.