مصدر بالأهلي يكشف لـ«المال» المستبعدين من قائمة الفريق في نهائي إفريقيا

استبعاد كل من ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، بسبب انضمامهما المُبكر لبعثة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020

كشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن القائمة النهائية التي استقر عليها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المقرر أن تغادر مطار القاهرة نحو المغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت «المال» أن موسيماني قرر استبعاد كل من ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، بسبب انضمامهما المُبكر لبعثة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت قائمة الأهلي المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – محمود وحيد – سعد سمير – محمد هاني.

خط الوسط: حسين الشحات – جونيور أجاي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر – محمود عبدالمنعم كهربا – أليو ديانج.

خط الهجوم: مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا.