رياضة

مصدر بالأهلي يكشف لـ«المال» المستبعدين من قائمة الفريق في نهائي إفريقيا

استبعاد كل من ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، بسبب انضمامهما المُبكر لبعثة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020
إسلام مصطفى 12:49 م, الأثنين, 12 يوليو 21 12:49 م, الأثنين, 12 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن القائمة النهائية التي استقر عليها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المقرر أن تغادر مطار القاهرة نحو المغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت «المال» أن موسيماني قرر استبعاد كل من ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، بسبب انضمامهما المُبكر لبعثة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربي يوجه باتخاذ اللازم نحو الحالة الصحية لمدير الفريق الأول لكرة القدم 

وجاءت قائمة الأهلي المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – محمود وحيد – سعد سمير – محمد هاني.

خط الوسط: حسين الشحات – جونيور أجاي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر – محمود عبدالمنعم كهربا – أليو ديانج.

اقرأ أيضا  «الأولمبية» تعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الزي الرسمي لبعثة مصر في طوكيو

خط الهجوم: مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

الأهلي يرد على حقيقة التفاوض مع سفيان رحيمى: «لدينا نهائي نُفكر فيه أولًا»

إسلام مصطفى 12:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21

«الأولمبية» تعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الزي الرسمي لبعثة مصر في طوكيو

إسلام مصطفى 11:58 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

انتقادات برلمانية واسعة لتعامل «التنمية المحلية » مع مراكز الشباب

ياسمين فواز 11:04 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

الداخلية تكرم الفائز بالمركز الأول في بطولة العالم «ليزر رن»

أماني عوض 4:37 م, الأحد, 11 يوليو 21

نادي بالم هيلز وأكاديمية «رافا نادال» تعقدان معسكرًا لتدريب ناشئي التنس

شريف عمر 5:05 م, الخميس, 8 يوليو 21

اليابان: إقامة أولمبياد طوكيو بدون جماهير

المال - خاص 3:29 م, الخميس, 8 يوليو 21