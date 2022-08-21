مصدر بالأهلي: اتفقنا مع شادي حسين وميسي.. وننتظر رد سيراميكا كليوباترا

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط الشخصية مع كل من شادي حسين ومصطفى ميسي، لاعبي سيراميكا كليوباترا؛ من أجل الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن مجلس إدارة الأهلي ينتظر رد سيراميكا كليوباترا على عرضه بشأن انضمام الثنائي، مع ضم لاعب من الأهلي على سبيل الإعارة وآخر بصفة نهائية من أجل إتمام الصفقة.

ولكن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم اثنين من لاعبي الأهلي بصفة نهائية.

ولعب شادي حسين 30 مباراة في الدوري هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف آخر.

وخاض مصطفى ميسي 29 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وصناعة 3 أخرى.