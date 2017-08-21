مصدر: التحفظ على أموال مالك راديو شاك صدر منذ أسبوع

المال – خاص :علمت " المال " إن قرار التحفظ على أموال على طلبة رئيس مجلس إدارة مجموعة دلتا القابضة للتجارة، من قبل لجنة التحفظ على أموال الاخوان المسلمين، صدر خلال الأسبوع الماضى .وقالت مصادر مسئولة قريبة الصلة من المجموعة إن الشركات التابعة تعمل بشكل طبيعى . وأضاف أن فريق الم

المال – خاص :

علمت ” المال ” إن قرار التحفظ على أموال على طلبة رئيس مجلس إدارة مجموعة دلتا القابضة للتجارة، من قبل لجنة التحفظ على أموال الاخوان المسلمين، صدر خلال الأسبوع الماضى .

وقالت مصادر مسئولة قريبة الصلة من المجموعة إن الشركات التابعة تعمل بشكل طبيعى .

وأضاف أن فريق المستشارين القانونيين بالمجموعة يسعى حالياً لانهاء الأزمة والتى تعود جذورها إلى عام 2003 وديا مع النيابة العامة .

وتمتلك «دلتا» 4 سلاسل تجارية بالسوق المحلية هى: موبايل شوب، وكمبيوتر شوب، وراديو شاك، وأخيرًا كمبيومي التى استحوذت على %100 من أسهمها خلال 2012، وتسيطر مجموعة دلتا على 80 % من سوق التجزئة فى مجال الالكترونيات.

كما تعتبر دلتا الموزع الرئيسى لأكثر من علامة تجارية منها سامسونج وال جى الكوريتين ، وكروت شحن فودافون .

يذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح نفذت اليوم القراراته السابقة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال على فهمى طلبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة “دلتا” المالكة للاسم التجارى “راديو شاك” داخل مصر و18 شركة آخرى من بينها شركة دلتا آر إس للتجارة، وشركة كمبيوتر شوب للتوزيع، وشركة موبايل شوب للتوكيلات التجارية وكمبيو مى مصر لتكنولوجيا المعلومات، دلتا للاتصالات .