«مصدر» الإماراتية وصندوق كندي يسعيان مع آخرين لشراء حصة في مزرعة رياح ألمانية

تدرس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا التقدم بعرضين لشراء حصة نسبتها 40% في مزرعة الرياح قبالة الساحل الألماني تابعة لشركة إيبردرولا في صفقة ستجعل قيمة المشروع المعروف باسم ويكينجر 1.4 مليار يورو، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدر لرويترز إن صندوقي البنية التحتية إنفراريد وإي.آي.بي يقتربان أيضا من التقدم بعرضين للشراء.

أكبر مرفق خدمات في أوروبا يجري محادثات مع المشترين المحتملين لحصة الأقلية في مزرعة الرياح

وقال مصدران إن أكبر مرفق خدمات في أوروبا يجري محادثات مع المشترين المحتملين لحصة الأقلية في مزرعة الرياح وأن المرفق سيختار فائزا بالصفقة في الأسابيع المقبلة.

ورفضت إيبردرولا وإنفراريد وإي.آي.بي التعليق في حين لم يتسن لـ”رويترز” الاتصال بمصدر ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا للحصول على تعليق لكونهما خارج ساعات العمل الاعتيادية.

تحالف شركتى مصدر وإنفينيتي إنرجي يحاول شراء أغلبية أسهم شركة ليكيلا باور

وفى يونيو الماضى، ذكرت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يقوم تحالف شركتى “مصدر” في أبوظبي و”إنفينيتي إنرجي” المصرية بشراء أغلبية أسهم شركة “ليكيلا باور” من صندوق “أكتيس”، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار.

ولاقت الصفقة اهتمامًا عالميًا، بما في ذلك صندوق الدولة الصيني، وشركة الطاقة “جلوباليك” التي تركز أعمالها على إفريقيا والمملوكة بنسبة 70% لشركة “سي دي سي جروب” للتمويل التنموي في المملكة المتحدة، وشركة البترول الصينية العملاقة “سينوبك”، وشركة الفحم الجنوب أفريقية “إكسارو” وغيرها.

وستمنح الصفقة شركة “مصدر”، المملوكة لشركة الاستثمار السيادية الإماراتية “مبادلة”، خطواتها الأولى في جنوب إفريقيا، والتي يتوقع محللون ومصرفيون أن تكون المركز الرئيسي التالي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة بعد آسيا بالنظر إلى ساعات الشمس العديدة، حتى خلال فصل الشتاء.

وقال مصدر على صلة بالصفقة للوكالة إن شركة “مصدر” متواجدة إلى حد كبير في الشرق الأوسط، لكنها كانت تتطلع إلى استحواذ على مساحات جديدة وحقول صناعية على نطاق أوسع.

وقال أحد المصادر: “أوشكت الصفقة على الانتهاء لكن الكثير من الموافقات التنظيمية لا تزال قيد الانتظار”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل المعروفة باسم “مصدر”، هي شركة حكومية لإنتاج الطاقة المتجددة مقرها مدينة أبوظبي.

تأسست الشركة في أبريل 2006 كأحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للتنمية، وتسعى الشركة من خلال نشاطها إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.