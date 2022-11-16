مصدر الإماراتية تقود كونسورتيوم لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في مصر

أعلن كونسورتيوم يتألف من شركات مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة وإنفينيتي باور وحسن علام للمرافق اليوم الأربعاء، أنه قد وقع بالفعل اتفاقية إطارية مع مؤسسات مدعومة من الدولة في مصر لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة اثنين جيجاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كان الكونسورتيوم الذي تقوده مصدر قد وقع مذكرتي تفاهم في أبريل الماضي مع كيانات مصرية لتطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إحداهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأخرى على البحر المتوسط.

يستهدف الكونسورتيوم بلوغ طاقة أربعة جيجاوات بحلول عام 2030 وإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.