مصدر الإماراتية تعرض تنفيذ مشروعات طاقة شمسية 500 ميجاوات

عمر سالمتقدمت شركة مصدر الإماراتية بعرض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات، بنظام الخلايا الفوتوفلطية.وأوضحت مصادر بالهيئة، أن العرض بنظام BOO، البناء والتشغيل والتملك، وسيقوم الجانب الإماراتى بتمويل المشروع، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشرا

عمر سالم

تقدمت شركة مصدر الإماراتية بعرض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات، بنظام الخلايا الفوتوفلطية.

وأوضحت مصادر بالهيئة، أن العرض بنظام BOO، البناء والتشغيل والتملك، وسيقوم الجانب الإماراتى بتمويل المشروع، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشراء الكيلووات/ ساعة بسعر 3.8 سنت.

وأشارت إلى أن استثمارات المشروعات المعروضة عليها تصل لنحو 600 مليون دولار، من شركات مثل فيستاس، وجاميسا، وجنرال إليكتريك، وغيرها من الشركات العالمية، ويجرى دراستها حاليا.

فى ذات السياق كشفت المصادر، عن أن وزارة المالية تجرى مراجعة نهائية لملفات 32 شركة تأهلت لمشروعات تعريفة شراء الطاقة، تمهيداً لتوقيع الضمانة، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن شركات تقوم حالياً بتجهيز أراضى مشروعات تصل قدرتها لنحو 1500 ميجاوات، بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، تمهيداً لبدء التنفيذ، خلال فبراير المقبل، بعد حصولها على موافقة جهات التمويل، لتدبير قروض بقيمة تصل لنحو 1.5 مليار دولار.

كان وزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر، قد أعلن فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016، بدء ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ، وفاز بها نحو 32 شركة.