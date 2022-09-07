«مصدر» الإماراتية بالتعاون مع شركة مصرية يدشنون محطة شمسية 6 ميجاوات في شرم الشيخ

أعلنت إنفنيتي العاملة في تقديم حلول الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، عن اهتمامها بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP27) الذي سيقام في شرم الشيخ نوفمبر القادم، عبر تدشين وتشغيل محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 6 ميجاوات من الطاقة المركبة بشرم الشيخ لإمداد المؤتمر العالمي بالطاقة المستدامة.

كما تقوم إنفنيتي أيضًا بتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة 18 محطة جديدة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء شرم الشيخ، بما يتيح للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة تقديم خدمات الانتقال للوفود العالمية المشاركةفي المؤتمر.

محطة شمسية

وأوضحت الشركة في بيانها على دعمها للحكومة المصرية خلال هذا الحدث التاريخي الذي يُقام على أرض مصر للمرة الأولى، عبر تقديم حلول الطاقة المستدامة في شرم الشيخ، وإمداد هذه المدينة العالمية التي تدعم الدبلوماسية المصرية بطاقة مستدامة لسنوات طويلة قادمة”

تجدر الإشارة أن محطة الطاقة الشمسية التي ستقيمها إنفنيتي باور، وهي نتاج الشراكة بين شركة مصدر الإماراتية وإنفنيتي المصرية، تصل قدرتها الإجمالية إلى 6 ميجاوات من الطاقة المركبة ، ويمكنها توليد 11,723 ميجاوات كل عام.

وتولد المحطة طاقة كهربائية كافية لحوالي 5,275 منزلًا كل عام، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 4,368 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. المحطة ستكون جاهزة للعمل في نهاية أكتوبر القادم قبل انطلاق فاعليات مؤتمر المناخ.

تقوم إنفنيتي أيضًا بتطوير 18 محطة لشحن السيارات الكهربائية في شرم الشيخ، لإتاحة استخدام السيارات الكهربائية في الانتقالات طوال أيام المؤتمر في جميع أنحاء المدينة.

تضم المحطات الجديدة 116 نقطة شحن بإجمالي 58 شاحنًا، منها 49 شاحنًا يعمل بالتيار المتردد و9 شواحن تعمل بالتيار المستمر ، وستستمر في إمداد مستخدمي السيارات الكهربائية في شرم الشيخ بالحلول المستدامة للطاقة حتى بعد انتهاء المؤتمر.

وتتواجد محطات إنفنيتي الجديدة لشحن السيارات الكهربائية في كبرى محطات الوقود ومواقف السيارات داخل المولات التجارية الشهيرة وعدد من أهم مواقع شرم الشيخ.