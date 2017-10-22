مصدر: ارتفاع خسائر الشركات وراء زيادة رسوم توصيل الغاز

- القرار إيجابى وسيحفز على مضاعفة النشاط الفترة المقبلة- التكلفة الفعلية للتوصيل تتجاوز 5000 جنيه.. و60% من مستلزماته مستوردة نسمة بيومىأكد مصدر حكومى، أن قرار زيادة أسعار توصيل غاز المنازل بواقع 800 جنيه للوحدة السكنية الواحدة، أتخذ بعد مطالبات عدد من الشركات العاملة فى المجال، بسبب ارتف

– القرار إيجابى وسيحفز على مضاعفة النشاط الفترة المقبلة

– التكلفة الفعلية للتوصيل تتجاوز 5000 جنيه.. و60% من مستلزماته مستوردة



نسمة بيومى

أكد مصدر حكومى، أن قرار زيادة أسعار توصيل غاز المنازل بواقع 800 جنيه للوحدة السكنية الواحدة، أتخذ بعد مطالبات عدد من الشركات العاملة فى المجال، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات المستخدمة فى عملية التوصيل، والتى يتم استيراد أكتر من 60% منها من الخارج، والخسائر التى تحملوها مع زيادة الجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤخرًا.



وشدد على ثبات قيمة وتعريفة الغاز الطبيعى للمنازل دون أى تغيير أو زيادة.

وزاد سعر الغاز للمنازل، مؤخراً، في الشريحة الأولى حتى 30 متر مكعب، من 75 قرشاً إلى جنيه واحد، بزيادة 33%، والشريحة الثانية حتى 60 متر مكعب، من 1.5 جنيه إلى 1.75 جنيه، بزيادة 14%، والشريحة الثالثة فوق 60 متر مكعب، من 2 جنيه إلى 2.25 جنيه، بزيادة 12.5%.

وقال إن معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الفترة الأخيرة، شهدت انخفاضًا بشكل كبير، نتيجة لارتفاع التكاليف، ما دفع الشركة القابضة للغازات الطبيعية للنظر فى رغبة الشركات برفع قيمة التكاليف.



كانت “البترول” تستهدف توصيل الغاز لـ 800 ألف إلى مليون عميل، خلال العام المالى الماضى، ولكن تم التوصيل إلى 580 ألف عميل فقط.



وقالت شركة غاز مصر، فى بيان للبورصة، إن الشركة القابضة “إيجاس” ستتحمل قيمة هذه الزيادة الجديدة اعتبارًا من 1/7/2017 الماضى.

ورغم زيادة تكلفة التوصيل، إلا أنها لا تزال مدعومة سواء من حيث إجمالى التكلفة الحقيقة للوحدة، والتى تتجاوز 5000 جنيه طبقاً له، وتتحمل الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية جانب كبير منها، أو من خلال دعم العميل فى تسديدها عبر أنظمة التقسيط.



ويسدد المواطن 1850 جنيهًا لتوصيل الغاز فقط يخص “إيجاس” منها مبلغ 150 جنيها، وتقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، بدفع 1000 جنيه ليصل إجمالي التكلفة التي تصل إلى شركات التوصيل إلى 2700 جنيه قبل الزيادة الأخيرة منذ يومين، والتى تم رفعها إلى 3500 جنيه.



وتختلف تكلفة توصيل الغاز من وحدة سكنية لأخرى بحسب عدة عوامل، أبرزها قرب أو بعد المنطقة الواقع بنطاقها الوحدة من شبكة الغاز، والظروف الفنية اللازمة لعملية التوصيل، وغيرها.



وتوقع المصدر أن يساهم قرار رسوم التوصيل فى تحفيز الشركات العاملة فى المجال على مضاعفة النشاط والتوصيل لأكبر عدد من العملاء الفترة المقبلة.

وتعمل العديد من الشركات الخاصة فى مجال توصيل الغاز تأتي في مقدمتها شركة “ناتجاس”، ومجموعة “طاقة”، بالإضافة إلى “الفيوم جاس – ناشيونال جاس – مايا جاس – أوفر سيز، فضلاً عن 5 شركات أخرى تابعة لوزارة البترول هي “تاون جاس – غاز مصر – غاز الأقاليم ريجاس – غاز سيناء – غاز القاهرة”، بالإضافة لشركة صيانكو.