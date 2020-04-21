مصدر: «إم ام جروب» تحتاج شهرين لقياس أثر «كوفيد 19» على المبيعات والأعمال

أكد مصدر مطلع أن مبيعات شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية تسير بشكل طبيعى حتى الآن، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التى تتطلب إغلاق المحال فى وقت مبكر من اليوم، تطبيقا لتعليمات حظر التحرك.

قال المصدر لـ»المال» إن الشركة واجهت صدمة خلال الأيام الأولى من بدء تطبيق الحظر لعدم تفهم المواطن للقرار لكن عادت المبيعات إلى معدلاتها الطبيعية فيما بعد، مؤكدا أنه لا يمكن قياس الأثر خلال أسبوعين أو 3 فقط، لكن الأمر يحتاج إلى ما بين شهر ونصف وشهرين.

أكد أن تنوع منتجات الشركة بين قطاعات مختلفة تتضمن الاتصالات، والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، والسيارات، خفف من تأثير حركة البيع بسبب الفيروس، موضحا أن اقتراب شهر رمضان مرجح أن يرفع مبيعات بعض القطاعات.

أوضح أن سلوك المستهلك المحلى تغير فى فترات الحظر فالعميل الذى يعتاد الشراء فى المساء بالأيام العادية أتاحت له فترة الإجازات الحصول على احتياجاته خلال فترات النهار، فالحظر الجزئى أثر بشكل إيجابى على الحركة.

أكد المصدر أن الشركة لديها 1800 عامل وموظف على مستوى الجمهورية، ولم تتطرق إلى التفكير فى الاستغناء عن أى عامل منهم، موضحا أن قرار الاستغناء أو تخفيض المرتبات فى ظل هذه الظروف خاطئ.

لفت إلى أن «إم أم جروب» اتخذت الاحتياطات لتقليل التواجد المكثف للعاملين فى وقت واحد، فبعض الأقسام تم توزيعها للعمل بنظام المناوبة تتمثل فى أسبوع للعمل من المنزل وآخر من مقر العمل.

أضاف أنه على صاحب العمل أن يعتبر الفترة الحالية من الفترات التى تشهد ركوداً فى المبيعات لأى سبب آخر بخلاف كورونا، مشدداً على أن الاستغناء عن عامل لديه ولاء للمكان أمر صعب.

تعد إم إم جروب إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع وتعمل فى مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء، كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل (سامسونج، وهواوى، وفوادفون، ورينج روفر، وجاكورا، ومازراتي).

قال المصدر إن شركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر التابعة لإم أم جروب، انتهت من فتح خطوط تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع عدد من البنوك المحلية من المنتظر توجيهها لدعم النشاط خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن خطوط التمويل الخاصة بفيتاس متاحة للسحب بعد تحديد هيكل الملكية والانتهاء من تأسيس الكيان القابض والاستحواذ على حصة المستثمر الأجنبى، موضحاً أنها تستهدف تقديم تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه حتى نهاية 2020.

أشار إلى أن شركة ابتكار القابضة للاستثمارات، التابعة لإم إم جروب، استحوذت على حصة فيتاس جروب البالغة %50 فى شركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر فى صفقة بلغت قيمتها 13 مليون جنيه، بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر.

يذكر أن الصفقة رفعت ملكية ابتكار فى فيتاس مصر إلى 100 %، علما بأن هيكل ملكية ابتكار يتوزع بين شركتى إم إم جروب وبى إنفستمنتس القابضة.

كشفت نتائج الأعمال المجمعة لشركة إم إم جروب نمو الإيرادات خلال 2019 لتسجل 9.7 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه فى 2018، وارتفع صافى الربح خلال العام الماضى ليسجل 459 مليون جنيه، مقابل 271 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.