مصدر: إحالة الشركات المتأخرة في قيد أسهمها للرقابة المالية

بعد تقاعس 14 شركة عن قيد الأسهم واستنفاد المهلة الزمنية جهاد سالم طالبت لجنة قيد الأوراق المالية 14 شركة متداولة بالبورصة بتوضيح موقفها من التأخر فى قيد أسهم الزيادة المجانية، والنقدية، وأسهم تخفيض رأس المال.وقال مصدر مسئول بالبورصة إن لجنة القيد أمهلت الشركات التى خالفت قواعد القيد

بعد تقاعس 14 شركة عن قيد الأسهم واستنفاد المهلة الزمنية



جهاد سالم



طالبت لجنة قيد الأوراق المالية 14 شركة متداولة بالبورصة بتوضيح موقفها من التأخر فى قيد أسهم الزيادة المجانية، والنقدية، وأسهم تخفيض رأس المال.

وقال مصدر مسئول بالبورصة إن لجنة القيد أمهلت الشركات التى خالفت قواعد القيد أسبوعا لتوضيح موقفها، من التأخر فى قيد أسهم رأس المال، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، وذلك لضمان حقوق المساهمين.

وأضاف أنه بموجب قانون سوق المال تلتزم الشركات بقيد الأسهم خلال 3 أشهر، وفى حال عدم الالتزام بقواعد القيد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، والتى تتضمن الإنذار، وصولاً إلى توقيع غرامات والإحالة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد المصدر أنه فى حال عدم التزام الشركة بالرد خلال الأسبوع المحدد يتم عرض موقف هذه الشركات على لجنة القيد للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، مع إحالة هذه الشركات للهيئة العامة لرقابة المالية لأعمال شئونها.

وتضمنت قائمة مخاطبة لجنة القيد 8 شركات استنفذت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية، وهي العربية للخزف، بنك البركة، بنك الاتحاد الوطني، النصر للأعمال المدنية، المجموعة المصرية العقارية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير “إيكون”، الدلتا للتأمين.

وبلغ عدد الشركات التى استنفذت مهلة أسهم الزيادة النقدية 4 شركات هي مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، بلتون المالية القابضة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مصر للأسمنت”قنا”، هذا بالاضافة إلى شركتين استنفدت مهلة قيد تخفيض أسهم رأس المال، وهما الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سامكريت مصر “مهندسون ومقاولون”.